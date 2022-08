Ještě předtím však měly oba celky možnosti ke skórování, nikdo se však neprosadil. „Měli jsme tam nějaké příležitosti, ale i soupeře jsme pustili do dvou vyložených situací po naší pozdní reakci,“ hodnotil Pavel Šustr.

Ve druhé půli pak měla častěji míč Slavia a Prostějov už příliš nebezpečný nebyl. Zato jeho brankář Volodymyr Krynskyj se musel zaskvět dvanáct minut před koncem.

Deset příchodů. Prostějov chce přilákat diváky a hrát v top pětce

„První poločas jsme odehráli lépe, v tom druhé jsme tahali za kratší konec. Slavia je výběr hráčů a některé situace jsme tam přečkali. Ubrali jsme na agresivitě vepředu a soupeř byl pohyblivější. V tomto ještě musíme přidat,“ pokračoval Šustr.

Pražané se dokonce dočkali branky. V probíhající devadesáté minutě vybuchli radostí, ale předčasně. Jejich gól totiž pro ofsajd neplatil. A jelikož na obranu Prostějova nenašli recept ani v pětiminutovém nastavení, putují tři body na Moravu.

„Vždycky to jde dohrát trošičku lépe. Bylo tam potom spoustu zbytečných faulů a soupeře jsme pouštěli ke standardkám. Naší výhodou ale bylo, že jsme tam měli dost vysokých hráčů. Gól jsme tedy nedostali, takže co je vlastně líp?“ usmíval se kouč.

„Je to pro nás příjemný vstup do sezony. Vytváří se tady nový tým a pro některé hráče to byla první zkušenost s druhou ligou. Od začátku až do konce jsme zápas odpracovali, což byl klíč k úspěchu. Ale nic nepřeceňujeme,“ uzavřel Šustr.

Místo kopaček na Slavii navlékne prsten. Oporu Prostějova čeká svatba

SK Slavia Praha B - 1. SK Prostějov 0:1 (0:1)

Branka: 45+2. Omale (pen.)

Rozhodčí: Kotala – Bureš, Žurovec. ŽK: Pudil, Jurásek – Bialek, Omale, PíchaL, Bolf, Krynskyj. Diváci: 589.

Slavia B: Dvořák – Labík (63. Kopáček), Behenský, Švec (55. Ezekiel), D. Jurásek – Zachoval (63. A. Bárta), Nikl, Valenta – Šubert (78. Kneifel), Šmiga, Pudil (55. Osuagwu).Trenér: Marek Jarolím

Prostějov: Krynskyj – Bolf, Gáč, Bialek, Elbel (78. Píchal) – Bartolomeu (63. Zapletal), Omale, M. Mach (63. Kulig), Kušej – Koudelka (78. Vlachovský), Pinc (86. Ali-Abubakar). Trenér: Pavel Šustr