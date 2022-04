„Je dobře, že jsme se prosadili a opřeli o standardky, ale zase jsme nedali gól ze hry,“ říkal po zápase kapitán Jan Koudelka, který obě situace, ze kterých se jeho spoluhráči radovali, rozehrával.

Naopak Vlašim v útoku problém nemá. Na jaře sice úvodní duel v Chrudimi prohrála (2:4), jenže od té doby slavila pětkrát v řadě tři body. V šesti jarních utkáních nasázeli svěřenci Martina Hyského třináct branek a posunuli se na druhé místo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY devět bodů za vedoucí Zbrojovku Brno.

Devátý Prostějov by však tuhle sérii soupeře rád přerušil, protože na něj ztrácí čtrnáctý Třinec už pouhé čtyři body. Do sestavy by se mohl po trestu za červenou kartu vrátit kapitán Aleš Schuster.

„Bod s Vyškovem nám může jenom pomoct a můžeme se od něj odrazit, protože v utkání byl vidět posun, bylo to o něčem jiném než v předchozích zápasech. S Vlašimí to bude opět těžké,“ věří Koudelka. „Musíme se rvát stejně jako v úterý,“ dodal jasně trenér Šmejkal. Utkání startuje v 16.30.

