Proč šlágr? Prostějov drží sérii čtyř výher v řadě a aktuálně vyšplhal až na třetí místo tabulky. O bod před Ústí, kterému tvrdě skončila pětizápasová šňůra bez porážky o víkendu v Hradci Králové. Arma tam dostala pět kusů a prohrála 1:5.

„Já třetí místo neřeším. Zajímají mě především naše výkony. Když budou dobré, výsledky to přinese,“ opakuje jako mantru trenér Prostějova Pavel Šustr.

Jeho soubor přivezl o víkendu další tři body z Chrudimi.

„Myslím, že to bylo zasloužené vítězství, byť i kvůli těžkému terénu nebyl náš výkon tak dobrý jako třeba předtím ve Vlašimi. Na šance jsme na tom byli o něco líp, hlavně jsme je ale dokázali lépe proměnit,“ dodal kouč Prostějova.

Těžcí soupeři? Je to výzva

Zápasem proti Ústí začíná Prostějovu série s těžkými soupeři. Do zimy se utká ještě s Hradcem Králové, Líšní a Třincem. „Myslím, že tito soupeři budou mít vyšší kvalitu než ti, se kterými jsme hráli dosud. Beru to jako výzvu. Mělo by nám to ukázat, co už jsme schopní zvládnout,“ řekl Šustr.

Jako první je ale na řadě Ústí, které má zajímavý tým.

Na hrotu se bije mladý talent Vasil Kušej. Od patnácti působil juniorský reprezentant v nedalekých německých Drážďanech. Po sestupu klubu ze druhé bundesligy se přesunul na hostování domů do Ústí. Potřebuje pravidelně hrát.

„Drážďany chtějí postoupit hned zpátky, přišly posily do ofenzivy. Prostor bych tam neměl,“ říkal v létě. Zatím stihl v osmi zápasech dvě branky.

Vyrukují i s nadějným mladíkem

Stejnou bilanci má další mladíček, dokonce ještě teenager Adam Čičovský. Také on si vyzkoušel v mládežnickém věku dres Drážďan, pak se ale vrátil. V šestnácti loni debutoval ve druhé lize a letos v sedmnácti naznačuje zajímavý potenciál.

„Je pro nás důležitý hráč, nezáleží na tom, kolik mu je. Líbí se mi, jak trénuje a jak to pak přenáší na hřiště. Nemám rád rychlé soudy, ale on už odehrál šest takhle skvělých zápasů. Pořád roste a jsem zvědavý, kam až poroste,“ řekl pro idnes.cz Jarošík, který ústecké partě šéfuje.

Ústí je pro něj prvním samostatným trenérským angažmá. Před ním 43letý dlouhán asistoval Davidu Holoubkovi v Liberci či na Slovensku v Ružomberku. Jako hráč nasbíral 23 reprezentačních startů v nejslavnější éře českého fotbalu a získal mistrovský titul ve čtyřech různých zemích. Má tedy svému týmu co předávat.