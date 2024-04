Pomáhat se bude dál a ještě více! Nezisková organizace Děti dětem, která skrz pořádání sportovních a společenských akcí pro děti vybírá finanční prostředky na pomoc dětem a jejich rodinám, které to skutečně potřebují, navázala po Sigmě Olomouc partnerství nově i s druholigovým fotbalovým klubem z Prostějova. Už během utkání s Táborskem (2:1) se jejich atrakce objevily na stadionu a spolehlivě zabavily ty nejmenší.

Oraganizace Děti dětem na zápase FNL mezi Prostějovem a Táborskem (2:1) | Video: Děti dětem

„Vzniklo to tak, že sportovní ředitel Jiří Balcárek už nějakou tu dobu patří do našeho týmu osobností. S touto nabídkou mě ale kromě něj kontaktoval i asistent trenéra Kučery Radomír Dian. Viděli totiž, co děláme na Sigmě a líbilo se jim to," říká šéf neziskovky Děti dětem Rostislav Vaněk. „Pan Balcárek navíc jako hráč prošel Německem, kde něco podobného viděl a přál si, aby to vzniklo i u nás. Přece jen si řekněme, že kromě pár největších klubů u nás nikdo nic podobného neprovozuje," dodal.

Už během zápasu 22. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY vzniklo na stadionu v olomoucké Holici, kde mají Prostějovští pro tuto sezonu svůj azyl, vedle hřiště i hřiště druhé, kde se přítomné děti mohly vyřádit na všemožných atrakcích. Stejné by to mělo pokračovat až do konce celého ročníku.

„Jen teď ve středu, kdy hrál Prostějov s Vyškovem, jsme to museli zrušit kvůli zimě. Snad nám ale počasí bude v budoucnu přát více. Děti, které tam u nás budou vyvádět, dostanou naše triko opatřené navíc i prostějovským logem. A jako dárek jej pak budou moci nechat i s podpisy celé kabiny," popisuje.

A to není vše. Spolupráce s aktuálně předposledním celkem druhé nejvyšší soutěže by se do budoucna měla rozrůst i o další zajímavé akce. Vaněk zmiňuje například besedy o sportování v dětských domovech či školách. „Chodili by tam dva zrovna vybraní hráči jednou za měsíc. Dále plánujeme i besedy ve školách. Kdyby tohle všechno klaplo, bylo by to opravdu super," plánuje.

Potom šéf neziskovky promluvil i o aktuálním projektu, na který jeho společnost skrz své akce právě shání peníze. „Aktuálně jsme začali pomáhat malé Laurince Košťálové trpící westovým syndromem, na který pomáhá speciální dieta. Ta ale není vůbec levná. Bylo by tedy fajn, kdyby se nám podařilo sehnat sponzory, kteří nebudou mít problém zadat trvalý příkaz a pomáhat tak rodině dlouhodobě," vysvětluje Rostislav Vaněk.

Ten pak také na závěr přiblížil své další dobročinné akce chystané na nejbližší týdny a měsíce. „Úzce spolupracujeme i s florbalovým Asperem Šumperk. A už 4. května zde budeme pořádat florbalový turnaj rodičů s dětmi, na který naváže zápas našeho týmu osobností v čele se starostou města. Po něm dětem rozdáme tituly hráčů sezony. Dlouhodobě spolupracujeme i s Mladými Draky Šumperk, kde budeme 16. srpna konat další velký turnaj," uzavřel.