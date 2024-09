Poslední zápas druhé ligy sehrál Prostějov kvůli reprezentační pauze a následným odkladům kvůli povodním 1. září. Ještě potom 4. září vyřadilo Eskáčko v prvním kole poháru divizní Bohumín po výsledku 2:0.

„Tehdy jsme podali horší výkon,“ řekl na úvod hodnocení trenér Prostějova Radim Kučera.

Jenže tentokrát špatný výkon už na postup nestačil. A to přesto, že hrál Prostějov na půdě týmu z nižší soutěže (MSFL), ve které je navíc Uherský Brod na předposledním místě s pouhými šesti body.

Byl tak velkým favoritem. I proto možná poslal do duelu Kučera některé náhradníky. Například brankáře Neumana či obránce Bielana s Látalem. Jen na lavičce pak v úvodu zůstali Vejmola, Ševčík, Lehovec či Habusta, kteří normálně v Chance lize hrávají.

Přesto šel Prostějov po čtvrt hodině hry do vedení zásluhou Martina Šindeláře, jenže v poslední minutě první půle o něj přišel brankou do šatny.

„Měli jsme tam dvě gólovky po rohu, soupeř jednu, ale nikdo se neprosadil. Uherský Brod pak dobře využil situaci do poločasu. My jsme měli územní převahu, která ale byla platonická, bez efektu,“ věděl Kučera.

Hned sedm minut po příchodu ze šaten pak domácí udeřili po dlouhém autu a vedli 2:1. „A to jsem na to hráče upozorňoval,“ kroutil hlavou Kučera.

Ten dvacet minut před koncem prostřídal, ale k vyrovnání to už nevedlo. „V závěru tam létaly centry, ale nebyl tam důraz v koncovce. To, co nám chybělo v prvních kolech, větší hlad po tom dát gól,“ smutnil kouč.

„Je těžké, když hrajete celý zápas do deseti hráčů, kteří brání v bloku, neustále jdou pod míč a nepresují. Ukazuje se pak kvalita našich hráčů, kteří si s tím nedokázali poradit. My jsme ale věděli, že trenér Onda je defenzivní kouč a ta destrukce tam byla viditelná. Stáli v nízkém bloku a znepříjemnili nám to. Je to kruté, ale bylo to o nás a my jsme to nezvládli. Chyběla tam individuální činnost, přehrání jeden na jednoho, být odvážnější. Možná nám uškodilo, že jsme vypadli na tak dlouho z rytmu mistrovských zápasů,“ hledal důvody překvapivého konce Kučera.

Uherský Brod tak pod novým trenérem Martinem Ondou pokračuje dál.

ČSK Uherský Brod - 1. SK Prostějov 2:1 (1:1)

Branky: Branky: 45. D. Sedláček, 52. Pus – 17. Šindelář

Rozhodčí: Volek – Pochylý, Žurovec. ŽK: Mazuryk, Mančík, Somber, Pus, Šípoš. Diváci: 200

Uherský Brod: Somberg – Pus, Miklík, Lorenc, Šipoš T. (61. Mančík), Obdržálek (77. Obdržálek), Šipoš L. (90+4. Červenka), Leskovjan, Pochylý, Mazuryk, Sedláček D. (61. Votava). Trenér: Martin Onda

Prostějov: Neuman – Carneiro da Silva, Matoušek, Matocha (64. Koudelka), Šindelář (72. Habusta), Lahodný (72. Ševčík), Jedlička (64. Hrdlička), Látal, Vybíral (64. Rodrigues), Bartolomeu, Bielan. Trenér: Radim Kučera