Tak tohle se druholigovému Prostějovu nepovedlo. V přípravném utkání na umělce podlehl béčku Zlína vysoko 2:6. A to ještě hosté nějaké šance zahodili. Prostějov svému soupeři, který hraje MSFL, branky nabízel.

Inkasované góly po individuálních chybách. To je hlavní důvod, proč je Prostějov ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE poslední. Trenér Pavel Zavadil na tom chtěl v třítýdenním přípravném cyklu po skončení podzimní fáze pracovat, ale očividně se to zatím příliš nepovedlo.

V souboji s béčkem Zlína, které je o soutěž níž až třinácté, totiž jeho svěřenci propadli. Hrálo se za neustálého sněžení na umělé trávě, podmínky tedy nebyly ideální a míč často klouzal. To ale hrubky v rozehrávce Prostějova příliš neomlouvá. Vše začalo špatným odkopem brankáře Mikeše, následovala chyba v rozehrávce a bylo to 0:2. Poté ještě Prostějov ztratil míč na útočné polovině a inkasoval potřetí. To trenér Prostějova Pavel Zavadil neunesl a do svých svěřenců se pořádně pustil. „Děláte si ze mě p*del?“ hulákal.

Poté opět špatně přihrál brankář Mikeš, ale tentokrát svoji chybu napravil dobrým zákrokem.

Kromě laciných gólů totiž nebyla optimální ani hra jeho týmu. Na mladících Zlína byla vidět větší chuť, zapálení i důraz. Největší šanci domácích spálil Cienciala, který šel sám.

Po změně stran přišla hned po pár minutách opět chyba v rozehrávce Eskáčka a čtvrtý gól v jeho síti. Prostějov se dokázal prosadit po dvou standardkách. Nejprve roh uklidil do sítě Malec a následně přímý kop Kulig. Jenže zlínské béčko slavilo vysokou výhru 6:2.

Všechno sledoval mezi jednotkami přítomných diváků také trenér Uničova Jiří Balcárek, který by se měl stát novým sportovním ředitelem klubu. Zatím však nic potvrzeno není.

1. SK Prostějov - FC Zlín B 2:6 (0:3)

Branky Prostějova: 71. Malec, 75. Kulig.

Prostějov: Mikeš - Elbel, Kulig, Cienciala, Jaroň, Zapletal, Studený, Gabriš, Bartolomeu, Mach, Moučka. Střídali: Krynskyj - Slaměna, Badra, Spáčil, Bolf, Macháček, Rolinek, Malec, Koudelka. Trenér: Pavel Zavadil.