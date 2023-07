Tenhle přestup dělá radost všem, kteří se zajímají o český fotbal. Jistě i zástupcům brněnské Zbrojovky, i když ti si možná při zmínce o transferu obránce Davida Juráska do portugalské Benfiky Lisabon rvou vlasy.

David Jurásek. | Foto: SK Slavia Praha/Petr Končal

Před třemi lety totiž Jurásek opustil Zbrojovku jako neperspektivní a zamířil do druholigového Prostějova jako součást obchodu za Jana Koudelku. Ten v nejvyšší soutěži odehrál jen sedm utkání a po půl roce se vrátil zpátky na Hanou. Jurásek už má tři reprezentační starty a z pražské Slavie zamířil do Portugalska v přepočtu za 334 milionů korun.

Do Prostějova si ho vybral trenér Pavel Šustr, jenž ho vedl už v brněnských žácích. „Brno v té době bralo z Prostějova Honzu Koudelku a dostali jsme možnost vytipovat si hráče, o které máme zájem. Z ročníku 2000 tehdy byli na hraně áčka Marek Mach, David Jurásek a Martin Sedlák. Marek do Prostějova nechtěl, tak se naskytla příležitost vzít Davida a všichni jsme se shodli, že to bude pro Prostějov dobrý hráč,“ popsal přesun Šustr.

Jako dlouholetý trenér různých kategorií Zbrojovky věděl, že v něm třímá potenciál. Brněnský klub teď může litovat, že ho pustil za několik stovek tisíc korun. „Stejně tak se můžou ve Slovácku škrábat na hlavě, že ho pustili jako mladého do Zbrojovky. Nerozešel se tam v dobrém, půl roku nehrál. Pro mě jako trenéra je důležité dívat se na hráče s odstupem a hledat, v čem ho můžu posunout co nejdál, než ho nějak zaškatulkovat,“ podotkl Šustr, jenž od června vede českou reprezentaci do dvaceti let.

Jurásek přitom už v mládeži převyšoval většinu vrstevníků. „David je kluk, který miluje fotbal, je pro něho všechno. Chce hrát fotbal, ne jen odehrát zápas. Vždycky chtěl na hřišti předvést něco víc než ostatní hráči. To je vlastnost, která ho hnala směrem dopředu a dovedla až tam, kde je,“ upozornil kouč.

Trenér Pavel Šustr.Zdroj: Deník/Jan Pořízek

I jeho přičiněním talentovaný mladík fotbalově vyrostl, přes Mladou Boleslav se probojoval až do základní sestavy pražské Slavie. Teď míří do klubu čtvrtfinalisty posledního ročníku Ligy mistrů. „Jsem příjemně překvapený, jak se jeho kariéra v krátké době obrovsky rozletěla. Portugalský fotbal mám zafixovaný jako náročný, ale technický. Věřím, že Davidovi bude sedět a je to pro něj krok správným směrem,“ podotkl bývalý prvoligový fotbalista.

Jurásek našel svůj post na levém kraji obrany, přitom se mu tam zpočátku kariéry nelíbilo. „To tak kluci mívají, ani David nechtěl tolik bránit, chtěl hrát levé křídlo nebo střeďáka. Kluk v jeho věku nedokáže sám posoudit, že pro něho post levého beka může být tak dobrý a že se dostane až do nároďáku,“ líčil bývalý trenér Brna, Prostějova nebo Senice.

Jenže právě na kraji defenzivní linie skvěle využívá své přednosti. „Nejlepší krajní obránci jsou právě z křídel, která se posunou dozadu, fotbal se tak vyvíjí. Nakonec i David vidí, kolik má balonů, do kolika situací se dostává na úrovni Slavie i nároďáku. Věřím, že dnes už chápe, že to byl od všech trenérů správný krok,“ sdělil Šustr.

Jurásek má pro úspěch i povahové předpoklady, zdobí ho zdravá míra drzosti. „Je to takové ideální sebevědomí pro fotbal, což ukazuje na hřišti i tím, jak se s vámi baví, občas udělá fórek. Je to hráč a chceme je mít sebevědomé, tohle musíme podporovat, ne je měnit, abychom měli všechny stejné pochodující vojáky. Na to se nehraje,“ nabádal osmačtyřicetiletý trenér.

V týmu úřadujícího portugalského mistra podepsal smlouvu na pět let. Dá se očekávat, že se posune ještě na prestižnější fotbalovou adresu? „S ohledem na to, jak v Benfice pracují, že se spousta zajímavých hráčů odtamtud dostala do nejlepších týmů, věřím, že v něm vidí potenciál a předpokládají, že se během několika let posune na úroveň Ligy mistrů a odejde třeba do Anglie nebo někam výš. Je to věc názorů, ale jsou týmy, které jsou dál než Benfica,“ upozornil Šustr.

Ten se na konci května stal hlavním trenérem české reprezentace do dvaceti let, kde do té doby dělal asistenta Aleši Křečkovi. „Je to trochu jiná práce než s nějakým týmem. Cítím, že mě může obohatit. Potkám se s mezinárodní konfrontací, s lidmi, kteří jsou u mládeže, šéftrenér je Míra Beránek. Beru jako obrovskou výzvu a poctu, že můžu být trenér dvacítky České republiky, jsem na to hrdý,“ pronesl Šustr. „Máme před sebou čtyři zajímavé srazy, čeká nás mezinárodní konfrontace a budu strašně rád, když budeme úspěšní, abychom dokázali soupeře přehrávat a mluvili o nás tak, že tohle je český nároďák a hraje dobře,“ prohlásil.