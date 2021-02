Ač by se podle výsledku mohlo zdát, že šlo o atraktivní duel, tak zdání klame. V celém duelu totiž nebyly k vidění téměř žádné šance. Jedinou větší měl v první půli Prostějov, když se jeho hráčům nepovedlo ani natřikrát prostřelit hradbu těl ve vápně domácích.

„První poločas se nám naše hra nedařila. Hráli jsme křečovitě, bylo tam spoustu ztrát, chyběla nám lehkost,“ hodnotil prostějovský kouč Pavel Šustr.

V zápase hrály prim penalty. Nejprve se po faulu prosadil z jedenácti metrů Koudelka, aby se následně podobná situace opakovala na druhé straně, kde nabídnutou šanci neodmítl bývalý hráč Sigmy Olomouc Jakub Habusta.

Prostějovští si vzali vedení ještě v první pětačtyřicetiminutovce zpět, když jim vyšel rychlý brejk, který založil brankář Mucha. Na jeho konci byl překvapivě domácí Filip Hlúpik, který si srazil centr z pravé strany do vlastní branky.

„Chci, aby kluci vnímali, jak soupeř brání. Třinec nás hodně dorážel při rozehrávce a obránce měl natlačené na půlce. Je jasné, že nejvíce místa bude za nimi. Pakliže bude k brejku šance, tak chci, abychom toho využili. Ale určitě nechceme hrát z bloku a na brejky,“ prozradil Šustr.

Ve finální fázi jsme byli zbytečně zbrklí

Ve druhém poločase pokračoval zápas ve stejném stylu jako v prvním. Hrálo se hlavně mezi šestnáctkami. V 68. minutě po dalším faulu Třineckých proměnil bezpečně penaltu Omale.

„Trošku se naše hra zlepšila a získali jsme jistotu. Ale ve finální fázi jsme byli zbytečně zbrklí. Nechtěli jsme to sehrát až do šance a zbytečně jsme centrovali, když jsme nemuseli. Někdy jsme naopak chtěli jít ještě do kombinace, kdy to situace nevyžadovala,“ hledal Šustr nedostatky na hře jeho svěřenců.

Narážečka, dloubáček a gól

Nejhezčí fotbalová akce se udála v 77. minutě. Začala u nepřesné rozehrávky brankáře Třince, pokračovala krásnou narážečkou Hanáků a skončila lobem Štěpána Langera do sítě třineckých.

Tečka za pátečním utkáním přišla po další brejkové situaci a dalším faulu domácích, který skončil opět proměněnou penaltou.

„To jsou věci, které mě těší. Obzvláště druhé dvě penalty, kdy se dostaneme do kombinace a soupeř je tam dobře poskládaný. Nabádám kluky, aby to hráli do nohy do vápna, protože tam umí jeden na jednoho,“ chválil Šustr.

Naopak Třinec se do žádné velké šance nedostal, s čímž mohl být hostující trenér spokojen. „Více spokojený bych byl, kdybychom soupeře daleko víc přehráli. V defenzivě to kluci dokážou celkem slušně odbránit.“

Přesto musí v posledních dvou týdnech zabrat a na všem zapracovat. „Neřekl bych, že něco máme zvládnuté na sto procent,“ zakončil Šustr.

FK Fotbal Třinec – 1. SK Prostějov 1:5 (1:2)

Branky: 29. Habusta z pen. – 14. Koudelka z pen., 34. Hlúpik vlastní, 68. Omale z pen., 77. Langer, 88. Šmehyl z pen.

Rozhodčí: Vojkovský – Lakomý, Mikeska. Karty: Matoušek (PV).

Prostějov: Mucha – Machynek, Bala, Schuster, Stříž – Spáčil, Omale – Matoušek, Langer, Zapletal – Koudelka. Střídali: Bárta – Šmehyl, Straňák, Sečkář, Jurásek. Trenér: Pavel Šustr.