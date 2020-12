Uběhlo sotva dvacet vteřin, když se díky dobrému napadání míče zmocnil David Píchal a střelou podél gólmana otevřel skóre. Snový úvod – jenže záhy se začal překlápět do černé noční můry.

Třetí minuta – rohový kop, hlavička, hrdina posledního utkání v Hradci Králové Filip Mucha dokázal hlavičku vyrazit. Vzápětí už ale nestačil na ránu Jakuba Kučery z hranice pokutového území.

Sedmá minuta – Mucha fauluje útočníka Machálka a Líšeň kope penaltu. Nejlepší střelec soutěže Jaroslav Málek se nemýlí a domácí rázem vedou 2:1.

Ale ještě ani to není všechno.

Devátá minuta – centr z pravé strany si nešel před líšeňskou brankou smolař nedávného zápasu s Ústím Martin Zikl. Vyrovnáno 2:2!

„Začátek byl hodně divoký. Rychle jsme vedli, pak jsme neuhlídali po standardce odražený balon, vzápětí vyrobili po závaru penaltu, ale hned jsme zase vyrovnali. S tím samozřejmě do zápasu nejdete,“ řekl trenér Prostějova Pavel Šustr.

Pak už se duel přece jenom zklidnil. Na domácí straně měl šanci ještě do konce prvního poločasu Krška, ale brankář Mucha si dokázal poradit.

Apeloval jsem na kluky, ať nedivočí

„Na hráče jsem se snažil apelovat, ať nedivočí. Na terénu, který byl zmrzlý a za mě určitě neregulérní. Ale v podstatě každá standardní situace hrozí tím, že se něco stalo. Po tom začátku jsme se ale přece jen zklidnili a zvládli to relativně bez problémů,“ prohlásil Šustr.

Prostějov, který hrál bez nigerijského záložníka Salomona Omaleho pykajícího za vyloučení v Hradci Králové i stopera Daniela Bialka (otřes mozku), mohl zápas zlomit zhruba 12 minut před koncem. Matouškova střela z dobré pozice po úniku Zikla ale skončila nad břevnem.

Hosty pak ještě vylekal Paškův nepříjemný centr, který Mucha na poslední chvíli vyrazil. Ovšem skóre se už nezměnilo.

„Vytvořili jsme si jednu dvě zajímavé situace, soupeř ale taky. Mě těší nejvíc, že jsme i na těžkém terénu dokázali hrát kombinační fotbal. Myslím si, že za to si zaslouží ocenění obě dvě mužstva. Nikdo se nezranil a to je nakonec asi nejdůležitější,“ konstatoval kouč 1. SK.

Prostějovští tak přidali už čtrnáctý bod ze šesti utkání venku a v tabulce se drží na vynikajícím čtvrtém místě.

„Jestli ten bod bereme? Co mám na to říct? Ne, chtěli jsme vyhrát. Myslím, že i soupeř to má podobně a úplně spokojený nebude,“ usmál se Šustr.

Líšeň totiž sice udržela domácí neporazitelnost, je druhá, ale propásla příležitost bodově se dotáhnout na vedoucí Hradec.

Poslední duel podzimní části sehrají Hanáci v sobotu od 13.30 doma proti Třinci. Líšeň jede do Ústí nad Labem.

SK Líšeň – 1. SK Prostějov 2:2 (2:2)

Branky: 3. Kučera, 7. Málek z pen. - 1. Píchal, 9. Zikl. Rozhodčí: Dubravský – Vaňkát, Hurych. ŽK: O. Ševčík, Jeřábek.

Líšeň: Veselý – Pašek, Jeřábek, O. Ševčík, Lutonský – Kučera – T. Machálek (86. Minařík), Málek, Matocha (73. Rolinek), Krška – Silný (73. Szotkowski). Trenér: Milan Valachovič.

Prostějov: Mucha (C) – Šmehyl, Sus, Bala, Sečkář – Kopřiva, Spáčil, Jurásek (63. Zapletal) – Matoušek, Píchal (83. Langer), Zikl (83. Rolinc). Trenér: Pavel Šustr.