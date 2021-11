Bod s Líšní jste zachraňoval v poslední minutě dalekonosnou ranou. Jak se to seběhlo?

Byla to klasická střela ze střední vzdálenosti z nějakých 25 metrů. Po pravdě řečeno jsem moc nevěděl, co s tím balonem udělat. Takže, jak se říká, když nevíš, tak vystřel… Tak jsem tedy vystřelil a naštěstí to tam krásně padlo. Jsem moc rád, že jsem mohl týmu pomoct k bodu.

Jaký to byl zápas se silným soupeřem, když jste museli hrát dlouho bez vyloučeného Machynka?

Zápas byl do nějaké 20. minuty vyrovnané. Hodně ho ovlivňoval silný vítr, který to ztížil oběma mužstvům. Pak přišlo ale naše špatné vyloučení a dohrávat nějakých 60 minut v deseti, to je vždycky těžké. Poločas jsme nějak přežili. Ve druhém poločase začala mít Líšeň tlak. Nakonec dala i gól na 1:0 a řekl bych, že zápas měla pevně v rukou.

Vy jste šel do hry na posledních osm minut. Věřil jste ve vyrovnání?

Moc šancí jsme popravdě neměli. Jediná šance, i když se prakticky ani nedá říct, že by to byla nějaká velká šance, byla ta moje střela. Naštěstí to tam spadlo a zachránili jsme aspoň bod. Po průběhu utkání jsme s ním určitě spokojení.

Byla po zápase velká euforie?

Samozřejmě, že byla euforie. Po minulé sezoně, kdy jsem dával góly vcelku pravidelně, jsem rád, že mi to tam konečně padlo a nakopne mě to do dalších zápasů.

Co je jinak oproti minulému ročníku, kdy jste exceloval?

Z osobního hlediska se necítím špatně. Když jsem byl na hřišti, tak si myslím, že výkony můžu srovnávat s minulou sezonou. Nemám ovšem tolik gólů, ty mi nepadají. Nevím, jestli trenéři v důsledku toho soudí, že se nějak trápím. Těžko říct. Samozřejmě mě mrzí, že nehraju tolik jako v minulé sezoně. Každý trenér má nějakou svou představu a svůj typ hráčů, který mu vyhovuje. Když se mu do toho nehodíte, tak musíte zatnout zuby a počkat si na šanci. Já jsem přesvědčený, že v minulé sezoně jsem dokázal, že na druhou ligu určitě mám a že týmu jsem schopný pomoct. Ať už góly, nebo i hrou.

Neprojevilo se na vás, že na rozdíl od řady spoluhráčů jste se po povedeném ročníku nemohl posunout do vyšší soutěže?

Po minulé sezoně jsem se opravdu cítil dobře. Byl jsem nejlepší střelec týmu, takže nebudu lhát, že jsem si říkal: Kdy jindy, než teď se posunout. Že to nakonec nevyšlo, se na mě asi mohlo trochu projevit. První měsíc jsem byl asi trochu skleslý. Ostatním klukům jsem ten posun samozřejmě přál, ale mrzelo mě, že já jsem zůstal na stejném místě. Po nějaké době jsem si to ale srovnal v hlavě a musím zase máknout, aby přišla jiná šance. Žádná jiná cesta neexistuje.

Měl jste v létě nějakou lákavou nabídku?

Nějaké možnosti se v létě řešily. V podvědomí jsem určitě měl, že bych se mohl posunout dál. Víme, jak to ve fotbale chodí. Často stačí jedna povedená sezona a může vás to vystřelit úplně někam jinam. S Prostějovem mám ale smlouvu a v covidové době kluby nemají moc peněz. Některá jednání to asi ovlivnilo a na tom se to zastavilo.

V létě kromě několika hráčů odešel z Prostějova také trenér Šustr na Slovensko. Jeho nástupce Jiří Jarošík pak po krátké době pro změnu do Teplic. Je to nepříjemné, tolik změn v krátké době?

Jak jsem říkal, každý má trochu jinou představu. Pod trenérem Jarošíkem nám trvalo, než se mužstvo ustálilo a sedlo si to. Zpočátku jsme nenajeli na tu vlnu, kterou jsme měli za trenéra Šustra. Trvalo to nějakých pět kol. Pak jsme ale zvládli několik zápasů vyhrát a dostali jsme se do pohody. Jenže pak zase trenér odešel.

Tým teď vede Daniel Šmejkal.

Zase po nás chce trochu něco jiného. Jsou jiné tréninky, jiné návyky a návody, jak by to chtěl hrát. Zatím jsme pod ním za čtyř zápasů dva vyhráli, jeden remizovali, což nám určitě pomohlo. Ale myslím, že to ještě není tolik podle jeho představ a chtěl by tomu dát trochu jiný řád. My si na to musíme zvyknout.

Na druhou stranu vzhledem k tomu, jakými turbulencemi tým prochází, se drží Prostějov slušně, souhlasíte?

Myslím, že zatím se bodově držíme v kontaktu s hořejškem. Je to hodně nabité a od druhého snad do devátého místa je to v pár bodech. Jsme rádi, že tam jsme taky. Sami ale víme, že musíme pokračovat s pokorou. Stačí, když se nám dva zápasy nepovedou a jsme rázem o dost níž. Na druhou stranu, když se ty zápasy do konce podzimu povedou, tak můžeme být klidně třetí čtvrtí. Chceme hrát každopádně co nejvýš.