„Trenér s námi o našich rolích mluvil,“ přiznal osmadvacetiletý bratr tenistky Karolíny Muchové. V úvodu sezony bude mít lepší výchozí pozici a svými výkony by si chtěl říct o posun do vyšší soutěže.

Jak hodnotíte spolupráci s novým kolegou Michalem Bártou?

Všechno je úplně v pohodě. Michal má zkušenosti z ligy, ale není to tak, že bych se od něj něco učil nebo mi je předával. Spolupráce je hodně podobná jako s jeho předchůdcem Miloslavem Brédou (odešel do Komárna, pozn. red..), protože nám zůstal stejný trenér brankářů Petar Aleksijevič.

Víte, kdo by měl začít mezi třemi tyčemi v úvodním zápase?

Trenér s námi o tom mluvil. Nevím, jestli bych to měl úplně říkat a těžko se o tom mluví takhle do novin, ale měl bych začít jako jednička.

Jak na vás celkově tým před startem soutěže působí?

Vypadá dobře. Nikdo nás pořádně neopustil, ale zároveň se nám podařilo kádr vhodně doplnit. Věřím, že navážeme na výkony z první poloviny sezony.

Právě kvůli nim a umístění v tabulce půjdete do většiny zápasů v roli favorita. Bude vám to vyhovovat?

Nevím, jestli budeme úplně favorité, ale na podzim jsme si ověřili, že se dá hrát s každým. Nikdo nás kromě jednoho zápasu s Hradcem nepřehrál. Díky výkonům je o naše hráče zájem i ve vyšších soutěžích. Proto se budeme chtít ukázat.

Vaše cíle jsou také stále ještě posunout se do první ligy?

Už jsem starý, co? (směje se). Ne, samozřejmě i já mám pořád ambici vyzkoušet si nejvyšší soutěž. Mám na to ideální věk a cítím, že v osmadvaceti letech je to jedna z posledních šancí.

V přípravě jste však neodehráli tolik zápasů jako normálně. Není to pro vás problém?

Abych pravdu řekl, tak zimní příprava na mě bývá až moc dlouhá a moc ji nemusím. Takže mi nevadilo, že jsme nehráli až tolik zápasů. Na druhou stranu jich o tolik méně nebylo. Nehráli jsme snad jen dva víkendy, ale to jsme zase hrávali mezi sebou a měli jsme kvalitní tréninky. Teď v závěru už zápasy hrajeme a najíždíme na klasický sezonní režim. Čeká nás generálka s Blanskem a potom už úvodní kolo.

FILIP MUCHA

Věk: 28

Pozice: brankář

Kariéra: HFK Olomouc, Mikulovice, Mohelnice, Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek, Prostějov

Statistiky v této sezoně

Zápasy: 10

Bilance: 3 výhry, 5 remíz, 2 prohry

Inkasované góly: 11

Udržené nuly: 2

Celkově ve FNL:

Zápasy: 19

Bilance: 6-7-6

Inkasované góly: 23

Udržené nuly: 4