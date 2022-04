Špatný vstup do jarní části sezony F:NL odčinili prostějovští fotbalisté domácí remízou a dvěma výhrami. Jenže venku to drhne. Nula bodů a pouze dva vstřelené góly - v úvodním kole na hřišti Zbrojovky Brno (1:4) a v Opavě (1:2).

V první půli se diváci na Vysočině branky nedočkali. Po změně stran pak slavili jediný zářez celého utkání domácí hráči. I když se prosadil hostující stoper. Po centru uklidil míč do vlastní brány Lukáš Zukal.

„Chtěl to odhlavičkovat, ale špatně míč trefil a protečoval ho do vlastní brány,“ popisoval trenér Prostějova Daniel Šmejkal.

I když branka přišla osm minut po změně stran, hosté na ni nedokázali zareagovat.

„Měli jsme docela dost zajímavých zisků míče, ale nedokázali jsme to dovést do brankových příležitostí a z toho důvodu jsme jich měli méně než soupeř. Šance byly, ale pokazili jsme finální a předfinální fázi, střely z naší strany přišly, ale soupeř byl aktivnější, měl více zakončení na bránu a vyhrál zaslouženě,“ uznal Šmejkal.

Jeho svěřencům tak výjezdy mimo vlastní stadion nesvědčí, ač v minulém ročníku tomu bylo právě naopak a Eskáčko sbíralo body hlavně venku. Nyní však Prostějov na hřištích soupeřů padl už sedmkrát v řadě.

„Doma hrajeme odvážněji a jsme pevnější. Vím, že minulou sezonu byl Prostějov silný venku a slabší doma a teď jsme doma prohráli jen jednou, jinak bodujeme a venku se nám opravdu nedaří. Chyběl mi tam kus větší odvahy, bylo to důrazné, ale férové utkání a my musíme být odolnější. Určitě není záměr, takhle do zápasů chodit, není k tomu důvod, ale nedokážu posoudit, proč to tak je,“ popisoval Šmejkal.

Hned ve středu čeká prostějovské hráče domácí střetnutí s Táborskem. Ve vlastním areálu padli na jaře pouze jednou s Ústím nad Labem (0:2), pro které to bylo jediné vítězství po zimní přestávce.

„Daří se nám a tohle byla jediná prohra. Utkání se nám opravdu nepovedlo, hrálo se před více než měsícem, takže si na něj detailně nevzpomínám, ale byla to ztráta doma, takže nás mrzí,“ sdělil Šmejkal.

Pět kol před koncem je však jisté, že Eskáčko cíl, který si dalo po zimní přípravě, nesplní. „Udržet se v první šestce a atakovat baráž se nám nepodařilo. Vstoupili jsme špatně do jarní části, měli jsme velkou marodku a problémy s kádrem. I když jsme se dokázali nedávno doma nastartovat, tak se nám nedaří venku,“ potvrdil Šmejkal.

Ten řeší nepříjemnosti se sestavou i nadále, protože v Jihlavě nemohl nasadit například kapitána Aleše Schustera. „Byl na lavičce, ale kvůli zdravotní problémům do utkání zasáhnout nemohl,“ objasnil.

Stejně tak chyběli ofenzivní hráči David Píchal a Jakub Vichta. „David má problémy se zadním stehenním svalem, Kuba neprošel zdravotní prohlídkou a absolvuje další testy, které musí splnit, aby mohl hrát,“ dodal Šmejkal.

FC Vysočina Jihlava - 1. SK Prostějov 1:0 (0:0)

Branka: 53. vlastní Zukal.

Rozhodčí: Kvítek – Novák, Matoušek. ŽK: Lacko, Peřina, Kameník - Urbanec, Kopřiva. Diváci: 353.

Jihlava: Vejmola – T. Svoboda (76. Musil), Křišťál, D. Krčík, Písačka (24. Selnar) – Belaid (60. Zoubele), Tureček – Lacko, Křivánek (60. Vedral), Peřina – Tall (60. Fila). Trenér: Jan Kameník.

Prostějov: Bárta - Urbanec, Zukal, Schaffartzik, Zapletal - Hönig (72. Bialek), Jiráček (84. Amobi), Omale (57. Kopřiva), Kušej (84. Stříž) - Koudelka - Bartolomeu. Trenér: Daniel Šmejkal.