„Kdyby se nám trochu lépe povedl konec, mohli jsme skončit v tabulce lépe. Bylo to i tím, že nám chyběl nejlepší střelec Kuba Vyhlídal," hodnotil Karel Spáčil podzimní část, ve které s Lipovou skončil na osmém místě. „Celkově ale toto účinkování hodnotím pozitivně. Rozhodně jsem se v zápasech nijak netrápil. I přesto, že to byla má první zkušenost s dospělým fotbalem," dodal.

Tento devatenáctiletý talent už ale změnil dres. Vrátil se do klubu, ve kterém strávil svůj celý dosavadní fotbalový život, tedy do Prostějova. „Mým nejbližším cílem je dostat se do základní sestavy, ve druhé lize se stabilizovat a pravidelně tam nastupovat," hlásí odhodlaně.

Spáčil zažil ve svém dosavadním působení už mnoho zimních příprav, tato je však i dle jeho slov o dost jiná.

„Je to pro mě těžká zkouška. Na pana Šustra a jeho nároky už jsem si ale zvykl. Příprava je náročná, ale tak to musí být. Zažívám teď něco jiného, než jsem měl šanci zažít doposud," vysvětluje. „Velký rozdíl je v kvalitě soupeřů, rychlosti hry a počtu soubojů. Je to pro mě v podstatě nový svět," doplňuje i podrobnosti.

Ani po stránce lidské nemá tento mladý nadějný fotbalista v novém prostředí prostějovského áčka větší problémy. „Mám za sebou tři přípravná utkání a musím říct, že je v kabině výborná parta. Asi nejvíc si sedíme s klukama z Baníku, se kterými jsme tak zhruba stejně staří, se Samuelem Kuligem, Jakubem Bolfem a Jarmilem Blahutou," líčí.

Ač může být pro tak mladého hráče účast v druholigovém týmu opravdu velikým úspěchem a pro mnohé jiné se jedná o kariérní strop, Karel Spáčil to bere teprve jako začátek. „Jednou bych se chtěl dostat do nejvyšší soutěže a kdyby se zadařilo, zkusil bych samozřejmě i zahraničí," uzavřel na optimistické vlně.