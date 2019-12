„Věřím, že Pavel Šustr je tím pravým, koho jsme hledali. Nechceme stát na místě a chceme se posouvat dál. Být desátý ve druhé lize a být spokojený s tím, že jsme se zachránili, to nikoho nebaví. Máme ambice,“ uvedl v rozhovoru pro Deník předseda 1. SK Prostějov František Jura.

Proč jste si jako nového trenéra vybrali právě Pavla Šustra?

Byli jsme s Pavlem v kontaktu delší dobu. Vlastně už od doby, kdy skončil ve Zbrojovce, jsme věděli, že kdybychom někdy v budoucnu potřebovali trenéra, tak on by mohl být určitě tím, kdo by nás zajímal. S Pavlem jsme se několikrát sešli. Vyjasnili jsme si spoustu věcí. Mám pocit, že na fotbal máme stejný pohled a věřím, že právě on je tím pravým, koho jsme hledali. Samozřejmě je tu i ta vazba na Brno. Hlavní ale je, že chce pracovat s mladými hráči, zároveň mu nevadí zkušenější osa. Chce hrát náročný fotbal, celkově jsme si rozuměli. Proto jsme se pro něj nakonec rozhodli.

Pan Šustr má z minulosti bohaté zkušenosti z mládežnického fotbalu. Považujete to za výhodu?

Samozřejmě to může být taky výhoda. Samozřejmě jsme na druhou stranu slyšeli i spekulace o tom, že není dostatečně zkušený. Mě se ale naopak ta linka, kdy prošel od mládeže až k áčku líbí. Zná struktury klubu. Ví, jak to na různých úrovních chodí. Navrch pracoval jako asistent u reprezentace u Václava Kotala. To je určitě jeho velké plus.

Měli jste i jiné kandidáty?

Měli jsme v hledáčku i další dva nebo tři. Dva starší a jednoho mladého, který mezitím, než k tomu došlo, tak už je mezitím v lize. Říkat jména je teď zbytečné, ale adeptů bylo víc.

S Oldou jsme se rozešli v dobrém

Oldřich Machala skončil z desátého místa tabulky. Můžete se ještě vrátit k tomu, proč byl odvolán?

S Oldou jsme se rozešli opravdu v dobrém. Za dva a půl roku jsme navázali doopravdy výborné vztahy, především lidské. Olda je výborný trenér i dobrý chlap a v Prostějově udělal kus práce. Sice se to říká v podstatě vždycky, ale v tomto případě to doopravdy sedí. Ve chvíli, kdy jsme spadli, tak jsme pod ním postoupili zpět. Dva a půl roku se možná někomu nejeví jako dlouhá doba, ale určitý impuls občas přijít musí. Náš problém jsme viděli v tom, že jsme jako by zůstali stát na jednom místě. Měli jsme stejně bodů jako loni. I když věřím, že se v pohodě zachráníme, představovali jsme si, že budeme lepší. Spokojení jsme nebyli ani s herním projevem. Rozhodly poslední dva zápasy. Převážil pocit, že se vracíme asi o půl roku zpátky, kdy jsme řešili ty samé věci.

To všechno bude mít nový trenér za úkol vylepšit?

Je to tak. Samozřejmě registrujeme názory některých novinářů a odborníků, že máme příliš velkohubá prohlášení. My ale prostě ty ambice v Prostějově máme. Chceme se posouvat dál. Udělali jsme nějaké chyby, někteří hráči se nám nepovedli, ale nechceme zůstat stát na místě. To je také jeden z důvodů změny. Nechceme zůstat na desátém nebo jedenáctém místě ve druhé lize a být spokojení, že jsme se zachránili. To nikoho nebaví. I když je tady nějaký strop z hlediska financí a zázemí, tak se chceme zlepšovat.

Trenér Machala po posledním zápase naznačoval, že aby byl ten posun možný, bude třeba sáhnout do kádru a omladit ho. Souhlasíte s tím?

Všichni jsme věděli, že velká část hráčů bude brzy končit. Pravděpodobně na konci tohoto ročníku. Věk se nedá zastavit, tak to prostě je. Klukům, kteří tady hráli třeba osm let jsme přislíbili, že pokud budou mít výkonnost, tak je budeme chtít nechat v kádru za to, co pro klub odvedli. I když jsme slýchali, že to není koncepční. O tom, že obměna bude potřeba ale dobře víme. Už v zimě chceme zahájit určitou výměnu generací a potom v létě pokračovat. Zase nemůžeme provést všechno naráz. Je to ale naplánované.