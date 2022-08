Sigma vstoupila do utkání dobře a hned po čtyřech minutách mohla jít do vedení. Hadaš, který se dostal k míči po uklouznutí obránce, však nastřelil jen břevno.

„Dobře jsme do utkání vstoupili a měli jsme několik dobrých příležitostí. Naše mladá křídla hrozila hlavně z brejků,“ hodnotil trenér Sigmy Augustin Chromý.

Domácí se poprvé dostali k ohrožení Digaňovy branky po čtvrt hodině, kdy Pinc hlavičkoval vedle.

V 19. minutě už se olomoučtí fotbalisté radovali. Šíp si vyměnil míč se Spáčilem, poslal centr před bránu a nejdůraznější byl Matěj Hadaš, který otevřel skóre zápasu. A po půl hodině hry už to bylo o dva góly. Spáčil vybojoval míč a vyslal do nájezdu Šípa, který navýšil vedení Sigmy.

Na nepříznivý průběh reagoval prostějovský trenér Pavel Šustr dvěma střídáními ještě v první půli. Bartolomea s Machem nahradili Kulig a Vlachovský.

„Nebyl jsem spokojený s přístupem hráčů,“ objasnil Šustr.

Ještě do přestávky pak dokázal snížit Jan Koudelka, který se prosadil v nastaveném čase úvodního dějství.

„Bylo důležité, že jsme vstřelili dvě branky. Určitě budu hráčům vytýkat jednu věc. Dvě minuty před koncem poločasu jsem je upozorňoval, aby závěr pohlídali. Nezkušeností jsme soupeře faulovali a umožnili mu ze standardky snížit,“ říkal Chromý.

Jenže prostějovská radost netrvala příliš dlouho. Hned po změně stran totiž Olomouc odskočila znovu na rozdíl dvou branek. Po přihrávce Slavíčka se trefil do šibenice Spáčil.

„Tohle bylo klíčové, že jsme si nechali dát na začátku druhé půle třetí gól po ztrátě míče a laxním bránění, takže to bylo 3:1 místo 2:1, kdy bychom se mohli ještě rvát o vyrovnání,“ kroutil hlavou domácí lodivod.

V 54. minutě bylo prostějovským ještě hůře. Po strkanici Omaleho se Slámou totiž viděl žlutou kartu Solomon Omale. A jelikož to byla už jeho druhá v utkání, tak musel předčasně do sprch a Prostějov dohrával v oslabení.

„Měl jsem obavy z toho, že když na nás domácí na začátku druhého poločasu vletí, povede se jim zápas srovnat. Tím, že jsme dali třetí gól, domácí sice vyvinuli větší úsilí, utkání jsme však dohráli. Pomohlo nám i vyloučení Omaleho,“ byl si vědom Chromý.

„Červenou budu Omalemu vyčítat, protože se jednalo o nesportovní chování v přerušené hře. Nebylo to v souboji o míč, kde by bojoval a chtěl něco spravit. Zbytečně vlezl do souboje, kam už nemusel. Od této doby jsme tahali za kratší konec,“ prozradil Pavel Šustr.

Nabídnutou přesilovku sice svěřenci Augustina Chromého nevyužili, ale vítězství 3:1 si v poklidu pohlídali.

„Rozhodla naše nedůslednost, laxnost při bránění a ztráty míče. Neměli jsme ani šance, jenom příležitosti, ale šanci ani převahu jsme si nevytvořili. U každého hráče to bylo o něčem jiném. Někteří podcenili situace, někteří měli svázané nohy a nebyli schopni situace dobránit. Konečný důsledek je ale stejný,“ uzavřel Pavel Šustr.

1.SK Prostějov – SK Sigma Olomouc B 1:3 (1:2)

Branky: 45.+2 Koudelka – 19. Hadaš, 30. Šíp, 48. Spáčil.

Rozhodčí: Zaoral – Líkař, Pochylý. ŽK: Omale, Koudelka – Sláma, Spáčil. ČK: 54. Omale. Diváků: 728.

Prostějov: Krynskyj – Zapletal, Schaffartzik, Bialek, Bolf (46. Blahuta) – Mach (36. Kulig), Omale, Koudelka – Kušej, Pinc (46. Píchal), Bartolomeu (36. Vlachovský). Trenér: Pavel Šustr.

Sigma: Digaňa – Slavíček, Bednár, Vepřek, Sláma – Grygar (82. Vymětalík), Spáčil, Slaměna (63. Galus) – Hadaš (74. Fiala), Zlatohlávek (74. Fabiánek), Šíp (62. Uriča). Trenér: Augustin Chromý.