Fotbalisté Prostějova jasně prohráli v Chrudimi vysoko 2:6. Nepomohlo jim ani vedení a trenér Michal Šmarda byl po utkání notně rozladěný.

Trenér 1. SK Prostějov Michal Šmarda | Foto: Deník/David Kubatík

„Nedokážu odpovědět, co všechno tam bylo špatně. Jdeme sami proti sobě. V obranné fázi se chováme naivně, nedůsledně, nezodpovědně. Špatně bráníme a jsme jak děti,“ kroutil hlavou prostějovský kouč.

Přitom Prostějov do utkání vstoupil dobře a už po sedmi minutách se zásluhou Bartolomea dostal do vedení.

Jenže ještě do poločasu o něj přišel. „Nechápu reakci týmu, když vedeme. Necháme si dát takový gól… Úvod utkání byl dobrý, měli jsme tam i další situace, abychom vedení proměnili. Za stavu 1:1 měl David Moučka dvě šance a minimálně z jedné musíme dát gól,“ ví Šmarda.

Do šaten se ale šlo za stavu 1:2. Hned po změně stran ale zvýšil druhým gólem v utkání z penalty Huf, který ještě v 83. minutě zkompletoval hattrick brankou na 6:1.

„Uděláme hloupou penaltu,“ nechápal Šmarda. V tu dobu už hrálo Eskáčko v deseti bez vyloučeného Lukáše Ciencialy. „První žlutou dostal za faul, pak si špatně převzal míč a nemůže jít takhle do souboj, když ví, že má žlutou. Nevyhodnotil to dobře a byla to hloupost,“ pokračoval kouč.

Ještě před závěrečným hvizdem upravil kosmeticky skóre na 2:6 Habusta. Prostějov se ale v tabulce F:NL propadá a zůstává na pouhých pěti bodech ze šesti kol.

„Musíme si to zanalyzovat a musí se něco stát. Ať už je to v podobě příchodů hráčů, odchodů či nějaké výměny. Takhle nemůžeme pokračovat. Budeme hledat hráče na posílení. Na vedení už tlačím, že to je potřeba na některých postech, snad někdo přijde,“ říká jasně Šmarda.

Jeho tým navíc čeká těžký los. Hrají se Zbrojovkou, v Táborsku a s Vyškovem. „Můžeme si za to ale sami. Měli jsme více vytěžit ze zápasu v Olomouci a dneska je to pro mě také obrovské zklamání. Gól nás měl posílit. Je to záhada. Musím se hráčů zeptat, jaká byla příčina,“ řekl Šmarda.

Start do druhé ligy tak Prostějov povedený nemá. Je tak otázka, zda se pod tlak nedostal i samotný trenér. „Chcete vyhrávat každý zápas, jako realizační tým se to snažíme dělat co nejlépe umíme, aby mužstvo bylo nachystané. Ale některé věci na hřišti už bohužel neovlivníme,“ uzavřel.

MFK Chrudim - 1. SK Prostějov 6:2 (2:1)

Branky: 12., 48. z pen. a 83. Huf, 68. a 77. Látal, 21. Novotný - 7. Bartolomeu, 89. Habusta.

Rozhodčí: Ulrich - Dobrovolný, Mojžíš. ŽK: Borkovec, Novotný - Moučka, Cienciala. ČK: 71. Cienciala (P.). Diváci: 823.

Prostějov: Vejmola - Elbel, Jaroň (46. Silný), Bolf, Macháček (78. Gabriš), Habusta, Zapletal (53. Slaměna), Bartolomeu, Malec, Moučka (46. Cienciala), Koudelka (53. Rolinek). Trenér: Michal Šmarda.