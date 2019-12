„Neodvolávají se hráči, ale trenéři. K fotbalu to patří. U týmu jsem byl třetí rok. To je doba, kdy se u nás už k výměnám sahá. Žádná zášť ve mně není. Myslím, že to byly úspěšné dva roky,“ prohlásil Machala, který mužstvo do nejvyšší soutěže přivedl a letos na jaře ho dovedl na konečné deváté místo.

Nebyl jste z odvolání překvapený? Řadu lidí totiž váš konec v Prostějově zaskočil.

Přiznám, že trochu ano. Na druhou stranu mě pan Jura v minulosti několikrát podržel. A víte, jak to u nás bývá. Vydržet někde tři roky je možná až hodně, pokud se vám nepromění mužstvo. Pan Jura se tak rozhodl, musíme to respektovat.

Jaké důvody vám vedení klubu sdělilo?

Asi před dvěma měsíci, kdy jsme měli bodů na kontě málo, jsme si řekli, že naším cílem by mělo být 19 bodů nebo víc a to se nepodařilo. To, že jsme je neuhráli, byl samozřejmě jeden z důvodů. A druhý je umístění. Kdybychom byli na sedmém nebo osmém místě, tak bychom to asi teď neřešili.

Jak byste hodnotil podzim z vlastního pohledu?

Loni jsme byli dvanáctí, měli jsme taky 18 bodů, ale odstup od posledních mužstev byl malý. Nějaké tři nebo čtyři body. Teď jsme nějakých 11 bodů od posledního a osm bodů od Vítkovic. Není žádná panika. Když se zvládne jedno nebo dvě utkání, tak se o sestup hrát nebude. Z toho pohledu mě to odvolání mrzí, ale nic už s tím neuděláme.

Nabízí se taky otázka, jestli současný Prostějov má na víc..

Je fakt, že bodů mohlo být daleko víc. Můžeme se bavit o zápasech ve Vítkovicích, v Sokolově a o dalších. Ale tak to někdy bývá. Samozřejmě rozchod není nikdy příjemná věc, ale takový je fotbal.

Působíte tak, že se s Prostějovem rozcházíte v dobrém. Je to tak?

Nejsem ukřivděný, i když mě to pochopitelně mrzí, protože jsem přesvědčený, že bychom jarní část zvládli. Vím, že bodů mohlo být víc, ale není to jen okolnost nás trenérů. Pracovat se ale musí i v dalších oblastech klubu. Panu Jurovi ale nic nevyčítám. Zůstáváme kamarádi a rozešli jsme se úplně v klidu a v pohodě.

Je možné, že byste v Prostějově pokračoval v nějaké jiné roli?

Něco mi bylo navrženo, ale ještě je zbytečné o tom mluvit. Musíme se o tom nejdřív pobavit s panem Jurou. I z toho je jasné, že tam není žádná zášť. Uvidíme, jak to dopadne. Prostějovu bych chtěl každopádně poděkovat za to, že jsem tam mohl být.

Jak tedy vidíte zpětně celé své působení v Prostějově?

Určitě jako úspěšné. V první sezoně jsme uhráli postup z MSFL do druhé ligy. Když jsem přicházel, měli jsme nejdřív cíl hrát do pátého místa, slyšel jsem však v té době i obavy, abychom i ze třetí ligy po předchozím sestupu nespadli. Nakonec jsme skončili první s desetibodovým náskokem, což byl obrovský úspěch. Za úspěch považuju i to 9. místo v minulé sezoně, což byl nejlepší výsledek Prostějova ve druhé lize. Byly to pro mě i pro Prostějov úspěšné dva roky.

Co musí Prostějov udělat, aby se posunul ještě výš?

Pokud máte vyšší cíle, tak v první řadě musíte počítat s tím, že určitou vzdálenost prostě nepřekročíte za rok. Je potřeba delší práce. Myslím si ale, že pan Jura to dobře ví. Každopádně trenér, který tam teď přijde, bude mít klid na práci. Tým předávám ve slušném stavu. Není to tak, že by byl někde na posledním místě a hned od první chvíle je v obrovských problémech. Není tam žádný problém v kabině, mužstvo je celkem dobré.

Sám jste ale taky mluvil o tom, že mužstvo potřebuje jistou přestavbu a omladit.

Bavíme se o tom delší dobu. Třeba rok a půl. Je to ale širší problém. Prostějov momentálně nevychovává hráče do druhé ligy, takže s doplňováním mužstva je to složité. Pokud nemáte hráče z vlastní líhně, tak je prostě musíte přivést nebo koupit odjinud. Ale 23letého hráče s potenciálem vám nikdo nedá, Možná na hostování na půl roku a pak se s ním zase rozloučíte. Pak vám nezbývá, než vzít starší hráče, když chcete zajistit jistou kvalitu. Tito už ale zase často mají zenit za sebou a nějaká hladovost už tam logicky není. Přivést pět mladých hráčů do mužstva a zapracovat je, by bylo hezké. Aby měli touhu se zlepšovat a třeba se ještě dostat do první ligy. Myslím si, že to je jeden z problémů Prostějova a možná i jeden z důvodů, proč jsme uhráli to, co jsme uhráli.

Jak plánujete strávit nejbližší týdny? Netěšíte se trochu na odpočinek od psychického vypětí?

Teď si trochu odpočinu. Viděl jsem ale v novinách, že Arsenal hledá trenéra, tak třeba mi někdo zavolá (směje se). A když ne, tak budou Vánoce a odpočinu si déle. Období posledního půl roku bylo trochu stresující. Nějaké klidnější období přijde trochu vhod. Jinak se ale nijak vyčerpaný necítím a budu brzy zase nachystaný.