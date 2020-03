„Chceme mít pracovitý tým, který bude běhat a rvát se o každý míč. A kdykoliv bude možnost, pokusíme se jít do protiútoku a zakončení,“ poodkryl herní plány Šustr, který zhodnotil celou zimní přípravu i posílení mužstva.

Jak jste naladění na start jara?

Z kluků cítím pohodu. Vědí, co chceme hrát, vědí, co od nich budu očekávat. Po téhle stránce je to v pořádku. Příprava byla celá nachystaná, takže já jsem do ní nezasahoval. Myslím, že tam bylo zbytečně moc zápasů, ale nakonec jsme to nějakým způsobem zvládli. Důležité, že se nikdo dlouhodobě víc nezranil, i když tam ta zranění byla. Ale věřím tomu, že se všichni dáme do kupy.

V generálce proti Blansku jste uhráli jenom remízu. Bylo to varování před sobotou a ostrým startem?

Chyběla nám lehkost a od některých hráčů i větší nasazení. Hráli jsme pod naše možnosti. Jsme rádi, že jsme takový zápas sehráli teď, aspoň víme, na čem máme pracovat. Nebudeme uspokojeni a máme ještě čas na to, abychom věci, které nám nešly, zlepšili.

Místo v týmu si vybojovali obránce Daniel Bialek, krajní bek Michal Stříž a v neposlední řadě hráč do ofenzivy Bronislav Stáňa. Jste s posilami spokojen?

V první fázi byl můj cíl kádr zmapovat, abych věděl, co hráči jsou a nejsou schopni zvládnout, jak moc jsou schopní se posunout. Na základě toho jsme se rozhodli k posilám a s hráči, kteří přišli, jsem spokojen. Určitě budou posilami.

Potřebuje tým postupně omlazovat?

Jednoznačně. Realita je taková, že Karel Kroupa, Alda Schuster už jsou hráči, kterým táhne na čtyřicítku a i z pohledu zdraví se to nedá natahovat do nekonečna. I z toho důvodu hledáme hráče, kteří mají potenciál, jsou mladí a mohou tady působit delší čas.

Znám i slabiny hráčů

Je výhoda, že jako Brňan řadu hráčů z prostějovské šatny velice dobře znáte?

Pro hráče je to v určité fázi výhoda, že je znám, ale taky nevýhoda, že znám jejich slabosti. Ať už je to David Pašek nebo Milan Lutonský, Karel Kroupa, Honza Polák, ty kluky znám a vím, co od nich můžu očekávat a oni tomu nemají jak uhnout.

Předseda František Jura se nebojí vysokých cílů. Vyhovuje vám tenhle přístup?

Já jsem úplně stejný člověk. Pro mě jsou důležité výkonnostní cíle, to je základní předpoklad toho, aby tým mohl dlouhodobě vyhrávat. Za výkon je vždycky zodpovědný hráč, za to, jak je tým připravený, je zodpovědný trenér. Ale výkon na hřišti je o zodpovědnosti hráčů. Fotbalisté vědí, jak se mají chovat v obranné i v útočné fázi, a pakliže to někdo neplní, z jiných než zdravotních důvodů, tak ten hráč na hřišti nemá co dělat. Já jsem v tomhle maximalista. Jsem a budu na hráče maximálně tvrdý, aby si plnili svoje povinnosti na hřišti. Chceme podávat výkony a hrát fotbal, který se bude líbit. Věřím tomu, že to bude nastaveno tak, abychom měli i výsledky.

Vzhlížíte hodně k úvodnímu jarnímu kolu?

Těším se na to, pro mě to jsou všechno výzvy. Jsem takový natěšenější, stejně jako hráči.

Jak velkou důležitost přikládáte domácí premiéře proti Ústí nad Labem?

Je to první zápas, pak přijde druhý, třetí… Je to první krok na naší cestě. Nic víc, nic míň.