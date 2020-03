Máte za sebou domácí jarní premiéru za jeden bod. Jak jste spokojeni?

Chtěli jsme doma vyhrát první kolo, potřebujeme body a každý je pro nás dobrý. Ale začátek zápasu byl od nás docela špatný. Pak jsme se do toho dostali a zaslouženě jsme vedli. Po vstřeleném gólů ale zase chvilku přestaneme hrát. To je těžké, nevím, proč to tak je, ale asi to tak má být, to už je naše klasika (usmívá se).

Po změně stran se obraz hry změnil, že?

Druhý poločas to byl spíš boj, nějaké šance jsme ale měli. Soupeř měl hodně rohů, my taky, bohužel nám dali gól právě z rohového kopu. Při troše štěstí jsme pak mohli dát gól na 2:1. My ten bod ale musíme brát, protože Ústí je kvalitní mančaft umístěný celkem vysoko v tabulce. Dobrý bod. Teď se musíme nachystat na další zápas, abychom jej zvládli.

Váš gól padl po krásném brejku, který jste skvěle sehrál ve spolupráci s Janem Šteiglem. Takhle jste si to představovali?

Bylo to po rohu, Broňa (Stáňa) to dával nahoru… Když využijeme takové věci, tak jedině dobře, měli jsme ale i dobré věci po kombinacích. Škoda, že jsme je nevyužili. Šance jsme měli, jen jsme je nedotáhli tak, jak by bylo potřeba, abychom dali gól.

Chtěli jste si vytvořit na domácí půdě větší územní převahu?

Ono to asi nevypadalo, že jsme měli převahu, protože Ústí je fakt kvalitní mančaft. A navíc je to první zápas, který byl těžký. Hřiště bylo výborně nachystané, ale bylo to přesto náročné. Podle mě jsme převahu měli, nebyla ale tak velká…. Kdybychom měli víc štěstí, tak bychom gól na 2:1 dali, ale musíme brát ti tenhle bod a jít do dalšího zápasu.

Jak se dařilo na hřišti praktikovat nové věci, které po vás vyžaduje trenér Pavel Šustr?

Měli jsme na to defacto dva měsíce, což je dlouhá doba a něco jsme do sebe dostali. Bylo to i vidět na některých věcech. To jsou ale pořád nějaké návody a rozhodující je, jak hrajeme my na hřišti. Musíme si vyhovět a předvést takový výkon, abychom zápas zvládli. Na tréninku děláme, co je v našich silách.. Pak už je to na hřišti jenom na nás, abychom to zužitkovali a zápas zvládli.

V příští kole můžete zaskočit vedoucí Pardubice. Je to váš cíl?

My budeme hrát proti každému týmu stejně. Tak, jak jsme se snažili hrát proti Ústí. Pardubice jsou velmi kvalitní mančaft, ale ve druhé lize už je jedno, s kým hrajte, protože ty týmy jsou všechny stejné, všechny kvalitní. Je to jedno, jestli hrajeme s prvními Pardubicemi, nebo s posledním Sokolovem. Holt to bude prostě boj. Tak, jak to na jaře bývá. Musíme jít zápas od zápasu, sbírat body a mít jich co nejvíc.

Chtěli jste tři body i kvůli solidní návštěvě, která na v první zápase po zimní pauze přišla?

My bychom potřebovali, aby lidi chodili. Výkon nebyl špatný, jen škoda třech bodů, které jsme nezískali. Podle mě jsme lidem ukázali, že fotbal hrát umíme. Holt jsme hráli s kvalitním mančaftem. Lidi dobře fandili, hnalo nás to dopředu a naším přáním by bylo, aby chodili dál.