„Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř, víme, jak je Líšeň nepříjemná vzadu při bránění, takže jsme se na to snažili připravit. Hlavně poté, co jsme dostali výprask v Boleslavi, jsme chtěli, aby hráči opět uvěřili, že jsou schopní stejně běhat, bojovat a rvát se o výhru jako soupeř," říkal po zápase spokojený prostějovský kouč Pavel Šustr.

Hanáci odstartovali zápas na hřišti favorita více než dobře a již po deseti minutách je poslal do vedení Vasil Kušej, který míč z trestného kopu parádně zakroutil až do šibenice brány, kterou strážil Tomáš Vajner. Jak před touto situací, tak i po ní byli domácí hráči lepší. Nedokázali se ale dostat do nějaké stoprocentní šance. Nejblíže vyrovnání byli minutu před poločasem. Lutonský ale těsně minul.

„První půlku jsme to celkem zvládali, pomohlo nám i to, že to Vasil trefil. Nechci říkat, že šťastně, my ho cpeme do toho, aby víc zakončoval, ale je to gól, který nedáte každý týden," pokračoval prostějovský lodivod.

Studená sprcha, pomoc videa a následný obrat. Sigma udolala Zlín

Po změně stran už ale byli domácí úspěšní. Ve 49. minutě vyrovnal Tomáš Ulbrich a o pět minut později poslal Brňany do vedení Marek Matocha. V 81. minutě potom už mohlo být hotovo. Dělovku Matochy po centru Ulbricha ale na poslední chvíli srazil mimo tři tyče jeden z obránců.

A tak se ještě děly věci. V rozmezí 85. a 87. minuty šokovali celý líšeňský stadion Samuel Kulig s Dušanem Pincem, kteří svými přesnými zásahy otočili skóre ve prospěch svého týmu a zapříčinili se tak o naprostou senzaci kola.

„V druhé půli jsme se nechali zatlačit, dostali jsme dvě branky, měli jsme vzadu trochu paniku. Ale zase musím uznat, že to kluci nesložili, prostřídali jsme, střídající hráči to zase rozjeli a za to jsme byli ocenění, že jsme dali dvě branky a zápas zvládli," uzavřel Pavel Šustr.

Na úvod obhajoby snadné vítězství. Prostějovanky vezou tři body z Olympu

Prostějov má po tomto neočekávaném vítězství na svém kontě šestnáct bodů a zatím se tak drží na jedenácté příčce, ze které jej však může již v neděli sesadit vítěz zápasu mezi Spartou B a Třincem. Důležité ovšem je, že jeho náskok na sestupové příčky se navýšil už na pět bodů. Líšeň pak klesla z prvního na druhé místo, když ji v čele nahradila Příbram.

SK Líšen - 1. SK Prostějov 2:3 (0:1)

Branky: 49. Ulbrich, 54. Matocha – 10. Kušej, 85. Kulig, 87. Pinc.

Rozhodčí: Petřík – Kotalík, Černoevič. ŽK: Šumbera, Ali-Abubakar (Oba PRO). Diváci: 560.

Líšeň: Vajner – Pašek, Černín, Laczkó, Lutonský – Čermák – Ulbrich, Matocha, Machalík (83. Otrísal), Sokol – Zikl (46. Vandas). Trenér: Milan Valachovič.

Prostějov: Bárta (63. Krynskyi) – Blahuta (79. Bolf), Bialek, Schaffartzik, Elbel (63. Stříž) – Kulig, Šumbera – Píchal (55. Bartolomeu), Koudelka, Kušej – Ali-Abubakar (55. Pinc). Trenér: Pavel Šustr.