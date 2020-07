„Měli jsme lepší jaro než podzim. Pod novým trenérem jsme začali hrát jiný fotbal, trochu jiný styl. Převládá spokojenost,“ říká osmadvacetiletý brankář Filip Mucha, který odchytal zmiňovaný poslední zápas sezony na Strahově.

Byl po sobotní výborné bitvě se Zbrojovkou Brno trochu problém najít motivaci na poslední zápas proti Vyšehradu?

Možná to bylo i těžké, ale měli jsme taky hodně zraněných hráčů. Jeli jsme tam bez jediného útočníka. A hráli jsme na dva (usmívá se). Vpředu hráli kluci, kteří tam nikdy nehráli, na lavičce byl jen gólman a dorostenci. V tomhle to pro nás bylo těžké. Ale zápas byl celkem uvolněný a spíš to připomínalo přátelák. A to i kvůli atmosféře.

Přesto můžete sezonu díky vydařené jarní části hodnotit pozitivně?

Pro nás bylo důležité, abychom zvládli první zápasy. Protože jsme věděli, že konec máme těžký, že nás čekají silní soupeři. Úvod se nám povedl a pak jsme hráli i uvolněněji. Hráli jsme trochu jiný styl než za trenéra Oldy Machaly, víc kombinační, náročnější, běhavější. Starší kluci končí, přicházejí ti mladší a trošku se to proměňuje.

Jura nás poprvé pochválil

Přivítali hráči změny, které přinesl nový trenér Pavel Šustr?

Určitě to přivítali spíš ti mladší hráči. Víc kluků dostalo šanci, ten pohled a koncept byl o sto osmdesát stupňů jiný. Byla to velká změna, všechno se dělalo jakoby modernější a přivítali to spíš ti mladší.

Tímhle směrem se to bude ubírat dál?

Mělo by to tak být. I vedení bylo spokojeno s jarní části. Dokonce i předseda a vedení byli za námi v šatně a byli nadšení. Ten koncept by měl pokračovat dál.

František Jura, který rád stanovuje vysoké cíle, vás opravdu pochválil?

No, je to poprvé co nás pochválil, za tu dobu, co jsem v Prostějově (usmívá se).

Byli jste dobře připravení na restart sezony po koronapauze? Vítězství v první přípravě nad Sigmou Olomouc toho bylo důkazem.

Sigmu jsme porazili i v zimě v Řepčíně. Ale myslím, že ten minulý zápas byl trochu neobjektivní, protože kluci ze Sigmy říkali, že trénovali trochu náročněji, víc než my. Ale zvládli jsme to dobře.

Proti papírově silnějším soupeřům se vám v sezoně poměrně dařilo. Je to pozitivní zjištění, že jste se na kvalitní protivníky dokázali připravit?

Ono se s těžším soupeřem hraje určitě líp. Navíc jsme většinou hráli doma, kdy jsme hráli vždycky dobře, ani nevím, kolikrát jsme vůbec prohráli. Ty zápasy byly i z naší strany takové uvolněnější, nebylo až tolik ve hře.

Jak jste spokojen po osobní stránce? S Miloslavem Brédou jste se v brance střídali celkem pravidelně.

Paradoxně mi možná situace kolem koronaviru pomohla. Možná i kvůli tomu jsem se tolikrát dostal do branky. Jsem za to rád a uvidíme, jak to bude pokračovat dál.

Počítal jste s tím, že se budete střídat?

Trenér hned od začátku říkal, ať se nachystáme oba, že se budeme pravděpodobně střídat, že to bude po nějakých dvou třech zápasech. Ale tak nějak to vždycky vyplynulo. Já jsem jen rád, že to tak dopadlo.

Kroupa a Polák? Oba mladým moc pomohli

Jak budete vzpomínat na sezonu, která byla přerušena kvůli pandemii?

Je pravda, že byla trošku unikátní. Mě osobně se to líbilo víc, že se víc hrálo a ne tolik trénovalo. Myslím, že spoustě lidem to prospělo. Víc se hrálo, bylo větší vytížení a všichni dostali šanci.

Dva zápasy týdně se daly zvládnout?

Výhodu měly kluby, které mají širší kádr. Kdo spoléhal na pár hráčů a třeba se zranili, tak to měl horší. My jsme to začali pociťovat ke konci. Možná kdyby se hrály další tři čtyři kola, tak nevím, jak bychom to dohrávali. Ale mě osobně se to líbilo.

Skončily dvě klubové ikony – Karel Kroupa a Jan Polák. Proběhla už rozlučka?

Už po domácím zápase s Brnem jsme měli takovou závěrečnou. Karel to měl takové emotivnější. Ale oba dva kluci mluvili po zápase s Brnem v šatně a bylo to hezké rozloučení. Karlovi to vyšlo na domácím zápase se Zbrojovkou, takže to bylo super.

Měli Kroupa s Polákem velkou roli nejen na hřišti, ale i na tréninku?

Možná už právě větší v trénincích a v kabině… Oba dva mladým hráčům strašně moc pomohli. Bude to velká ztráta. Trenér nás už upozorňoval na to, že žádné takové velké jména už do Prostějova nepřijdou a bude to na těch mladších.

Budou na novou sezonu stanoveny znovu ty vysoké cíle?

Před pár dny skončila sezona, teprve se o tom budeme bavit. Nevím, kdo všechno má přijít, ale ten koncept, co byl nastavený, by určitě měl pokračovat dál.

Kdy vám končí dovolená?

Pokud se v první lize všechno dohraje, jak má, tak bychom měli začít přípravu 27. července. S tím, že máme tento týden volno a příští týden by už měly přijít nějaké individuální plány. Je to krátké (směje se).