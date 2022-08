Asi málokdo čekal vzhledem k losu, že do utkání půjde z lepší pozice béčko Sigmy Olomouc. To porazilo na domácím hřišti 1:0 jak Spartu B, tak Opavu. Navíc přivezlo bod za remízu 1:1 z Jihlavy.

„Je to start nad očekávání, ač bylo důležité do soutěže dobře vstoupit. Nikdo asi nečekal, že budeme bodovat v Jihlavě a i s Opavou jsme to zvládli, takže spokojenost. Navíc los byl opravdu těžký,“ potvrdil trenér Sigmy B Augustin Chromý.

Jeho svěřenci jsou tak se sedmi body po třech kolech na pátém místě FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Zato Prostějov už okusil i hořkost porážky. Ve třetím kole nestačil na Varnsdorf (0:2). „Máme týden, abychom zlepšili věci, které nám proti Varnsdorfu nešly. A jdou zlepšit hned. Neříkám, že ta fotbalovost, to je na delší dobu, ale minimálně to, že budeme daleko agresivněji pracovat a více běhat,“ říkal po nepovedeném duelu prostějovský kouč Pavel Šustr.

Města Prostějov a Olomouc dělí jen pár kilometrů, takže půjde v sobotu o prestižní souboj. Naposledy se však týmy potkaly v mistrovském zápase ještě v MSFL v roce 2015, kdy béčko vyhrálo v Prostějově 1:0 zásluhou Šimona Falty.

„Soupeře známe velmi dobře. Áčko se s ním střetlo v přípravě, ale v podstatě tehdy nastoupili mladí hráči, kteří patří spíše do našeho kádru,“ připomenul trenér Chromý červencový duel ve Slatinicích, který skončil nerozhodně 0:0.

„Beru to jako každý jiný zápas. I když je to samozřejmě takové derby. Ale všichni hráči i trenéři se znají. Určitě se mezi sebou budou hecovat. Čekám, že to bude otevřené utkání nahoru, dolů,“ podal svůj pohled Šustr.

„Znám i jejich trenéra, ještě z doby, kdy vedl dorost Zbrojovky. Oba týmy se znají velice dobře, i z osobní stránky. Bude to určitě hodně vyhecované utkání. Půjde o velkou prestiž,“ přidal svůj pohled Chromý.

Svěřenci Pavla Šustra už za sebou jednu konfrontaci s béčkem ligového celku mají. V úvodním kole porazili Slavii 1:0, kromě toho ještě remizoval s Třincem 1:1 a v tabulce jsou se čtyřmi body devátí.

„Béčka jsou specifická, soupeř neví, kdo za ně nastoupí. Víme, že kvalitu mají a nebudou to jednoduché zápasy,“ říkal ještě před sezonou Pavel Šustr.

