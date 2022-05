V první řadě nejen za mě, ale i za celý tým, bych se chtěl omluvit lidem, kteří přišli, protože jsme to nezvládli. Nechci být sprostý, tak řeknu, že je to kruté. Z naší strany to nebyl dobrý výkon a také to tak dopadlo. A příčiny? Byli jsme na tom hůře pohybově, oni vypadali živější, my jsme se tam plazili, když to tak blbě řeknu. Ale když zápas shrnu celkově, tak v první půli jsme tam měli dobré příležitosti, když jsme šli do rychlého protiútoku, byla tam i nějaká šance, kdy jsme mohli výsledek korigovat, možná i jít do vedení a třeba by ten zápas vypadal jinak, ale to je kdyby. Je to zmar, určitě jsme chtěli vyhrát.

Je právě finální fáze to, co vás trápí celé jaro?

Je to tak. I minulý zápas, když si zpětně vzpomenu jen na zápas na Žižkově, tak jsme tam měli strašně moc situací, kdy jsme šli tři na dva, čtyři na tři a ta finální fáze nás celou sezonu zlobí. Myslím, že jsme schopni ty situace řešit, jenom nám to nelepí v tuto chvíli.

Vy jste šel ještě v první půli s Hönigem dva na jednoho a také jste to nevyřešil…

Vybavuju si to, dokonce mi tam ještě z levé strany šel Michal Stříž, viděl jsem ho, ale věřil jsem, že to můžu dát Henymu. Je to situace, kterou bychom měli vyřešit, ale nevyřešíme. Je to o řešení, které zvolí hráč, jenž navádí míč.

Šmejkal: Měli jsme toho plné zuby. Nepovedlo se transferové období

Nemáte úplně široký kádr, trenér mluvil o únavě útočných hráčů, cítil jste ji také?

Nechci se vymlouvat na únavu. Zrovna v tomto zápase jsem se necítil úplně špatně, ale hrajeme to ve čtrnácti lidech, takže nás to na konci sezony dohnalo, protože kádr není široký a když hrajeme sobota, středa, sobota, tak je to… Jiné týmy hrají také tak, ale když to mají adekvátně oživit, tak je tam větší možnost, aby si hráči odpočinuli. Dokonce hráči, kteří naskakují, mají také nějaké herní vytížení, takže můžou týmu pomoci a nejsou jen na střídačce. Myslím, že zrovna proti Varnsdorfu to bylo na některých vidět.

V přípravě se vám na hrotu dařilo, co se změnilo s příchodem mistrovských duelů?

Nezměnilo se toho moc. Příprava byla dobrá. Celkem se mi střelecky dařilo. Tuhle sezonu jsem dal tři gól a víc jsem dal naposledy snad v dorostu. Ale nejsem spokojený, protože jsem měl více příležitostí, mohl jsem jich dát víc, ale kdybych je dal, tak jsem asi někde jinde.

Hrálo roli také to, že jste neměli klasického vysokého útočníka?

Bavíme se o tom s kluky i s ostatními lidmi, kteří to sledují. Je tam problém, že když hrajeme některé zápasy, třeba s Líšní, která má vysoké hráče, tak je potřeba to nakopnout dopředu, aby to útočník udržel. Já něco udržím, ale není to, jako kdyby tam byl borec, který má 190 centimetrů. Takže i tohle byl z naší strany problém. Ale zase jsme nahoře všichni pohybliví, ve středu hřiště máme dobré hráče, kteří umí dát míč za obranu. Ale někdy máme špatné řešení.

Pablo potenciál v Sigmě nenaplnil, Zahry je jako Falta, hodnotí Jílek

Už před zápasem bylo jisté, že trenér Šmejkal končí. Vnímali jste to?

Slyšel jsem, že se něco šuškalo, ale v tom se nic nezměnilo. Nebo alespoň já to tak mám, že jdu do zápasu a chci vyhrát, dát gól, asistenci a být platný pro tým. Není žádný rozdíl, jestli má přijít nový trenér.