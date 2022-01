Druholigový celek byl tím lepším na hřišti. Velkou šanci měl už v 10. minutě Urbanec, který ale špatné rozehrávky hostujícího gólmana nevyužil a napálil z dálky pouze tyč. Následně přišlo přečíslení tři na jednoho – Zapletal hledal Kušeje, který ve skluzu ale těsně nedosáhl. Nevyšlo to ani do třetice, když po centru Koudelky ze standardky hlavičkoval Bialek a na poslední chvíli zakročil na čáře jeden z pardubických hráčů.

Potom ale přišla pěkná kombinace středem a Robert Bartolomeu, který opět nastoupil na hrotu útoku i s přispěním bránícího hráče otevřel skóre. Byl to třetí gól Prostějova v přípravě a všechny vstřelil právě Bartolomeu.

„Není to klasický útočník, hrával krajního záložníka, ale v minulosti nastupoval i nahoře. Navíc jsme do této doby dali tři góly a všechny dal on. Proti Pardubicím se naštěstí přidali potom i další,“ řekl trenér Prostějova Daniel Šmejkal.

Ve druhé půli zahrozily i Pardubice, ale střelu přes zeď Bárta vyrazil a byl to stále Prostějov, kdo měl duel pod kontrolou. Nejprve brejk dva na jednoho zpomalil ne úplně ideální přihrávkou na Kříže Vichta.

Vše ale střídající útočník napravil. Pardubice rozehrály roh, centr ale stáhl ze vzduchu Bárta, nad ničím nepřemýšlel a dlouhým výhozem za půlku našel rozběhnutého rychlíka Vichtu. Ten pláchl dvěma obráncům, zasekl, přihrál na druhou stranu vápna nabíhajícímu Sečkářovi a ten druhým dotekem míč poslal do sítě.

„Nemáme klasického útočníka, takže se snažíme hrát více do kolma a technicky, na což se zaměřujeme. Kdybychom měli urostlého hráče nahoře, asi bychom i více centrovali,“ prozradil Šmejkal.

Na 3:0 potom upravil Stříž podobnou střelou na zadní tyč, jakou předvedl Sečkář.

„Na podzim jsme měli problém se střílením branek, takže když dáme více než jednu, je to pozitivní,“ usmíval se prostějovský kouč.

Vypadalo to, že Eskáčko udrží čisté konto, nakonec o něj ale přišlo. Středem totiž prošel Sychra, kterého se snažil zastavit Omale, ale míč mu dostatečně nevypíchl a pardubický fotbalista deset minut před koncem snížil na konečných 3:1.

„Úplně nevím, jestli jsem celkově spokojený, protože si myslím, že jsme si mohli vytvořit více brankových příležitostí a některé situace jsme neřešili dobře. Na druhou stranu jsem rád, že se nikomu nic nestalo a nemáme žádné šrámy,“ uzavřel hodnocení Šmejkal.

1. SK Prostějov - FK Pardubice 3:1 (1:0)

Branky: 38. Bartolomeu, 61. Sečkář, 70. Stříž – 80. Sychra.

Prostějov: Bárta – Urbanec, Bala, Bialek, Zapletal – Omale, Jiráček – Kříž, Koudelka, Kušej – Bartolomeu. Střídali: Němeček, Stříž, Sečkář, Skopal, Vichta, Dittmer. Trenér: Daniel Šmejkal

Pardubice: Nalezinek (46. Hrnčíř) – Halász (75. Řehák), Jeřábek, Kubart (60. Hajník), Sychra – Vít (60. Stýblo) – Mareš (46. Sedláček), Červ, Jarkovský (46. Štichauer), I Sang-hjok – Novotný (75. Vítek).