Áčko Baníku Ostrava je na soustředění v Turecku, do utkání proti druholigovému Prostějovu tak naskočili mladíci z třetiligového béčka. A ti s celkem z vyšší soutěže dlouho drželi krok a v prvním poločase si vytvořili také několik zajímavých příležitostí, ale ani jeden z týmů se gólově prosadit nedokázal.

„Bylo to první utkání asi po osmi týdne a v první půli to bylo vidět. Nebyli jsme vůbec spokojeni a chyběl nám pohyb,“ řekl pro klubový web prostějovský kouč Daniel Šmejkal.

Sigma padla v Trenčíně. Přístup nebyl ideální, je to dárek, řekl Saňák

První branka padla po hodině hry. Ač byl Baník střelecky aktivnější, byli to hosté, kdo šel do vedení zásluhou Roberta Bartolomea, který to vzal na sebe a i díky teči bránícího hráče slavil gól.

„Na zápas jsem se těšil, trénink je trénink, ale zápasy jsou úplně o něčem jiném. Jsem rád, že jsem mohl nastoupit nahoře, protože nám chybí útočníci. Byla to pro mě změna, když jsem nehrál na kraji. Na první zápas, hra nevypadala špatně,“ hodnotil pro klubový web střelec, který se objevil na jiném postu, než je u něj zvykem.

Kanonýr Drulák oslavil 60. Připomeňte si jeho největší úspěchy

A o sedm minut později přidal druhou branku, když se dobře zorientoval v pokutovém území a po narážečce s Vasilem Kušejem poslal míč na zadní tyč, čímž stanovil končený výsledek 2:0.

„Pro oba brankáře je nesmírně důležité, že udrželi čisté konto, což jim zvedne sebevědomí. Ale jsou tam věci, na kterých musíme pracovat,“ hodnotil trenér gólmanů Prostějova Dušan Melichárek výkony Michala Bárty a Víta Nemravy, kteří oba odchytali poločas.

„Ve druhé půli jsme se zlepšili a zaslouženě vyhráli,“ uzavřel Šmejkal.

Prostějov získal náhrady a testuje další mladíky. Přijde konečně vysoký hroťák?

Kromě Nemravy naskočili za Eskáčko další noví hráči Hönig, Kříž a Pernica.

FC Baník Ostrava - 1. SK Prostějov 0:2 (0:0)

Branky: 60. a 67. Bartolomeu.

Prostějov: Bárta - Sečkář, Schuster, Bala, Urbanec - Vichta, Kříž, Kopřiva, Jiráček, Pernica - Hönig. Střídali: Nemrava - Bartolomeu, Bialek, Koudelka, Kušej, Machynek, Omale, Stříž, Zapletal. Trenér: Daniel Šmejkal.