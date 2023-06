Velice dobře se uvedl ve svém prvním zápase v barvách prostějovského Eskáčka Slovák Matúš Repa. Borec, který je na Hané na zkoušku z Vítkovic, totiž hned v prvním zápase proti prvoligovému Slovácku, do kterého nastoupil na pouhý jeden poločas, vstřelil ve 36. minutě gól, který v tu chvíli znamenal vyrovnání na 1:1.

Matúš Repa v dresu Atalanty | Foto: Zdroj: Twitter Atalanta B.C.

„Když jsem přišel, byl jsem celý týden v takovém divném stresu a i v důsledku toho se mi na trénincích příliš nedařilo. Byl jsem si ale jistý, že zápas vyjde. A vyšel. Jsem z toho teď opravdu šťastný. Můj gól vyplynul z dobrého represingu a jsem rád, že tady mám takové spoluhráče, kteří vidí prostor, do kterého nabíhám a jsou schopni mi do něj přihrát," říkal bezprostředně po konci střetnutí dvacetiletý útočník původem z Galanty.

Ten strávil uplynulé fotbalové jaro ve Vítkovicích, které si i přesto, že se jim nepodařilo postoupit do MSFL, soutěž koupily a nastupovaly v ní. Už po podzimu, ve kterém nasbíraly pouhé čtyři body však bylo jasné, že se hned v té následující do čtvrté nejvyšší soutěže vrátí zpět.

Jaro už ale bylo z pohledu ostravského klubu trochu lepší. Získal v něm jedenáct bodů a dokázal například porazit nejlepší tým této poloviny sezony z Uničova nebo bod proti pozdějšímu vítězi z Kroměříže. Repa nastoupil do deseti střetnutí a docílil dvou branek. Ani jedna z nich však k žádnému bodu nevedla.

„Šel jsem tam, protože hledali někoho, kdo by jim pomohl. A ač jsem se tam snažil ze všech sil, nebylo to úplně možné. Na druhou stranu jsem se tam ale alespoň nějak rozehrál. Víc k tomu asi dodat nemohu," hodnotí svou krátkou ostravskou anabázi.

FOTO: Eskáčko na úvod přípravy padlo se Slováckem. Trefil se ale hráč na zkoušku

Kromě toho má ale Repa za sebou i mnohem zajímavější zážitek. Tři roky totiž strávil v mládežnických oddílech Atalanty Bergamo. Přišel tam jako šestnáctiletý a odcházel ve svých devatenácti letech.

„Byla to opravdu parádní zkušenost. Zahrál jsem si proti super soupeřům na kvalitních turnajích a absolvoval také spoustu kvalitních tréninků. Něco podobného bych přál zažít každému mladému fotbalistovi. Navíc je to stoprocentně výborná položka do životopisu a ze zkušeností nabraných v Itálii budu čerpat i v budoucnu," popisuje.

Nyní by byl ale rád, kdyby se dokázal udržet v kádru Hanáků. A jak sám přiznává, za tu hodně krátkou dobu se mu v kabině Eskáčka poměrně zalíbilo.

„Byl jsem tady na to velmi zvědavý, protože jsem zde ještě nikdy nebyl. Překvapen jsem byl ale pozitivně. Spoluhráči jsou tady velice příjemní a vedení jakbysmet. Slyšel jsem také, že by se tady měl v nejbližší době stavět nový stadion. A na to jsem tedy velice zvědavý. Samozřejmě ale bude všechno záležet na tom, jestli dostanu šanci a budu zde moci pokračovat i nadále," konstatuje.

Zatím jsou jeho pohledem šance na udržení se v kádru tak padesát na padesát. „Nejsem sice aktuálně v té nejlepší kondici, ten gól hned v prvním zápase by mi ale pomoci mohl. Musím teď makat co nejvíce i nadále," uzavřel v bojovné náladě.