Povedené zimní přestupové období a hlavně povedený závěr uplynulé sezony zajistil Prostějovu, že bude nový stadion otevírat ve druhé lize. Firma by ho měla předat nejpozději 30. června s hotovou první etapou.

Někteří hráči však u toho nebudou. Nebo maximálně v roli soupeřů. Z Prostějova totiž odchází po půl roce brankář Filip Mucha, který míří s největší pravděpodobností do Zbrojovky Brno. V Teplicích, které jej do Prostějova zapůjčily, mu totiž vypršela smlouva.

Z Brna v Prostějově hostoval Jan Štěrba, kterému také končí ve Zbrojovce smlouva a poohlíží se po jiném angažmá. O oba hráče mělo Eskáčko zájem, jenže jim klub nedokázal splnit platové požadavky.

Nepravděpodobné je také pokračování Jaroslava Harušťáka, který hostoval v Eskáčku z Chrudimi. Podle informací Deníku situaci okolo něj sondují kluby z první ligy.

Otazník visí u Jamiua, který začne přípravu s Baníkem, jemuž patří. „Jamia jsme brali jako alternativu k Malcovi. Tehdy nehrál ani v béčku Baníku, ale uvidíme, jestli u nás bude. Chceme, aby začal případně od prvního tréninku, protože je příprava jen čtyři týdny,“ řekl Balcárek.

Samuel Šimek pak jistě začne přípravu v mateřských Pardubicích. „Máme o něj zájem a uvidíme, jak to bude. Mohl by se k nám vrátit, máme příslib,“ řekl Balcárek.

Počítat prozatím nemůže ani s Petrem Jaroněm, který se vrací do Baníku Ostrava a velmi pravděpodobně v Prostějově pokračovat nebude.

Jisto není ani u Adama Bednára, který hostoval ze Sigmy, kde mu však končí smlouva. „S realizačním týmem řešíme varianty a definitivně rozhodnuto není,“ sdělil na adresu mladého stopera.

Podle informací Deníku pak v klubu příliš není zájem o Šimona Gábriše a Marka Macha. „Máme to v jednání,“ nechtěl být konkrétní Balcárek.

A co posily? „Jsme v kontaktu s Baníkem a Sigmou, ale bude to složité, jelikož mají béčka také ve druhé lize. Nechceme jít ale cestou, že k nám budou chodit kluci pouze na hostování. Alespoň dva tři hráče bychom chtěli udělat na přestup. Musíme to vybalancovat,“ prozradil Jiří Balcárek.

Prvním příchozím se stal v pátek Lukáš Lahodný z Vyškova, který dal Prostějovu přednost před pokračováním v klubu či Líšní. Na zkoušku by měl dorazit také Martin Vybíral z třetiligového Uničova, plus další hráči ze třetí ligy.

„Určitě budeme potřebovat ještě stopera, gólmana a krajní hráče hlavně na levou stranu. Ve středu zálohy máme naopak přetlak,“ přiblížil Balcárek s tím, že útočníka bude opět těžké sehnat.

Na hostování v Blansku pak měl Prostějov Šimona Studeného. „Řešíme, jak to s ním bude dál,“ sdělil sportovní ředitel.

Přípravu začne Prostějov ve středu 19. června a připravovat se bude v okolí Prostějova. „Hřiště na Olympijské ulici vyžaduje rekonstrukci, tak bude měsíc zavřené. Hlavní trávu si budeme šetřit,“ řekl Balcárek.

Tým pak nevyrazí ani na soustředění. „Vedení nám umožnilo jet na soustředění, ale vyhodnotili jsme si to tak, že teď je na to krátké období a raději peníze ušetříme a pojedeme třeba v zimě do Turecka,“ uzavřel bývalý kouč.