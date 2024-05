Fotbalisté Prostějova ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE prohráli na Julisce s Duklou Praha 2:3. V utkání sahali po dalších důležitých bodech, ale ani dvě vedení nestačili. Domácí naopak slaví návrat mezi elitu do nejvyšší soutěže.

FNL 28. kolo: Dukla - Prostějov 3:2 a postup Dukly do ligy! | Video: Deník/Michal Káva

Eskáčko si lepší start nemohlo přát. Už po čtyřech minutách si našel propadený centr Šimek a poslal Prostějov na hřišti lídra do vedení. Navýšit jej mohl Matoušek, ale jeho pokusu chyběla přesnost.

Penaltové vyrovnání do šatny

Ve 21. minutě bylo poprvé srovnáno, ale jen na okamžik. Branka Vondráška kvůli ofsajdu totiž neplatila. Po půl hodině hry se proti Holišově pokusu do protipohybu zaskvěl Mucha, při dalších dvou šancích nemusel zasahovat, protože letěly těsně vedle.

Už to vypadalo, že do kabin půjdou spokojenější hosté, jenže v nastavení první půle přišel faul ve vápně a penalta pro Duklu, z níž Hora vyrovnal.

Gólový nástup

S Prostějovem ale branka do šatny nikterak nezacloumala a opět měl perfektní nástup. Znovu po čtyřech minutách hry šel do vedení. Do vápna se dostal Harušťák a bylo to 2:1.

V 65. minutě udělal Prostějov trojí střídání, o tři minuty později byly noví hráči přivítáni vyrovnávací trefou. Vondrášek si naběhl na přední tyč a Mucha byl bez šance.

Dukla měla další šance na obrat, Prostějov se dvakrát ubránil. V 78. minutě už to ale domácím vyšlo. Prodloužený centr Vondráška doputoval až k Mešanovičovi a ten dokonal obrat.

Bod byl blízko

Prostějov mohl vybojovat alespoň bod, ale po standardce mířil Slaměna v 90. minutě těsně vedle.

Eskáčko tak zůstává v pásmu sestupu. Je patnácté, bod za Příbramí, dva za Varnsdorfem a čtyři za Zbrojovkou či Jihlavou. V posledních dvou kolech změří doma síly s Opavou a sezonu zakončí na Žižkově. V příštím utkání nebude moci trenér Radim Kučera pro čtyři žluté karty využít Šimka.

„Kdybychom získali alespoň bod, měl bych radost z kvalitního výsledku. Duklu jsme opravdu potrápili, zaskočili ji dobrými vstupy do obou poločasů. Domácí byli lepší pouze dvacet minut na konci první části zápasu. Ale co je to platné, když vzadu uděláme velké chyby a dostaneme hloupé góly. Při vyrovnávacím na 2:2 nás bylo v pokutovém území devět proti šesti hráčům soupeře. A stejně z toho byla branka. To nás strašně sráží a připravuje o lepší výsledky. Je to velká škoda, protože i bod by nám hodně pomohl,“ hodnotil utkání Radim Kučera.

Právě nejbližší týmy Varnsdorf a Příbram si to rozdají v příštím kole mezi sebou, Zbrojovka přivítá poslední a jistě sestupující Kroměříž a Jihlava Žižkov. V posledním kole hraje Příbram s Vyškovem, Varnsdorf na hřišti béčka Sigmy, Brno ve Vlašimi a Jihlava v Opavě.

„Pro nás se od začátku jara vůbec nic nemění. Čeká nás další zápas, který prostě potřebujeme zvládnout. Je to jako kafemlýnek, opakuje se to před každým kolem. Mohli jsme si pomoci nějakým bodem na Dukle. Nepodařilo se, už je to pryč. Musíme na to zapomenout a nachystat se na další utkání, které chceme zvládnout za tři body. O tom, jaká situace bude před posledním kolem, v tuto chvíli opravdu nebudeme přemýšlet,“ uzavřel Kučera.

FK Dukla Praha - 1. SK Prostějov 3:2 (1:1)

Branky: 45+3. z pen. J. Hora, 68. Vondrášek, 78. Mešanović – 4. Šimek, 49. Harušťák.

Rozhodčí: Radina – Matoušek, Zoufalý. ŽK: Kozma, J. Jeřábek, Zeronik, Mešanović, Rada – Šimek, Matocha. Diváci: 1 607.

Dukla: Rada – Vondrášek, Peterka, D. Hašek, Ullman (59. Zeronik) – Kozma – J. Hora (86. J. Jeřábek), Douděra (75. Moulis), Holiš, Kozel (59. Mešanović) – Matějka (86. Barac). Trenér: Jiří Vágner.

Prostějov: Mucha – R. Látal, Štěrba, Bednár, Harušťák – Habusta – Bartolomeu, Koudelka (65. Matocha), Šimek (65. Slaměna), J. Matoušek II (65. P. Jaroň) – Malec (77. Jamiu). Trenér: Radim Kučera.