„Výsledek odpovídá rozdělení sil na hřišti. I když jsme po celých devadesát minut neudrželi náš standard a místy nehráli to, co chceme hrát, celkově jsme byli lepší, nebezpečnější a vyhráli zcela zaslouženě,“ řekl trenér Strání Martin Onda.

„Když se člověk podívá na tabulku divize a výsledek, tak si asi řekne, že výsledek 3:0 odpovídá. Stejně tak podle vyjádření trenéra hostů. Mé hodnocení ale bude odlišné,“ uvedl na úvod kouč Kostelce Lubomír Keluc.

„Strání hrálo jednoduchý nakopávaný fotbal na útočníka, který byl nadstandardní a my jsme opět inkasovali tři góly po třech našich chybách. Je rozdíl, když my máme pět šancí a dáme nula gólů a soupeř dá z pěti šancí tři,“ pokračoval.

Až do 43. minuty totiž byl stav bezbrankový a zlobil také domácí Kostelec. „Jenže my netrefíme z malého vápna ani branku. Kdybychom se dostali do vedení, asi by utkání vypadalo jinak,“ je si vědom Keluc.

Pak ale přišly dva zkraty v defenzivě jeho týmu a rázem bylo utkání hodně nakloněno na stranu hostů.

„Máme pět hráčů ve vápně, přijde centr po zemi, soupeř předskočí našeho obránce, který má špatné postavení, neví o něm a dá na 1:0… Pak nemáme sebevědomí a míč po dlouhém autu propadne na roh malého vápna, kde opět jejich útočník předskočí našeho obránce a nohou dá stejný gól,“ kroutil hlavou nad dvěma údery, které dělily jen tři minuty a druhý přišel už v nastavení.

„Na kdyby se nehraje, ale my jsme měli vstřelit také dvě branky a poločas by byl 2:2,“ dodal Keluc a přiznal, že tentokrát jeho svěřence nečekala klidná přestávka: „Klukům jsem vyčistil žaludky a nadal jsem jim, protože čtyřicet minut dřeli a pak si naivně, dětsky prohráli zápas a celé to zahodili.“

Ani ve druhé půli však snížení nepřišlo, ač Preisler se objevil ve třech zajímavých situacích. Nakonec to byl Miklovič, kdo v 62. minutě završil hattrick a definitivně rozhodl. „Kluci si můj proslov o půlce vzali k srdci, šlápli do toho a měli jsme převahu. Soupeř čekal na brejky, který přišel a my jsme se opět nezajistili a nekomunikovali,“ hodnotil Keluc.

Jeho tým tak zůstává předposlední na pouhých třech bodech a nyní jej čeká zajímavý souboj na půdě Šternberka. „Se Stráním jsme zaslouženě prohráli a můžeme se z toho maximálně poučit. Pokud nebudeme dělat chyby, věřím, že ve Šternberku můžeme uspět, protože se jim také úplně nedaří,“ uzavřel kouč.

FC Kostelec na Hané - FC Strání 0:3 (0:2)

Branky: 43., 45. a 62. Miklovič.

Rozhodčí: Vařacha – Cieslar, Petr. ŽK: Říhák, Nomilner. Diváci: 235.

Kostelec: Vítek - Zbožínek, Klimeš, Kořenovský (76. Lužný), Los (62. Da. Holub), Ondroušek, Škrabal, Skalník (62. De. Holub), Brhel (62. Konečný), Fajstl, Preisler (76. Výmola). Trenér: Lubomír Keluc.