Pozvolna se dostávali do zimní přípravy hráči Tatranu. „Jelikož je dlouhá, tak jsme v prosinci využívali fitness tréninků - TRX, fitness boxu a podobně. V lednu jsme v tom pokračovali a přidali k tomu pár tréninků s míčem. Měli jsme jej ale ještě takový volnější a až na jeho konci jsme začali naplno. Jeli jsme dost kondičně, naběhali jsme a zakončili to soustředěním v Podhradní Lhotě,“ popisoval trenér Lubomír Kubica.

Momentálně už se tým zaměřuje na herní věci. „Jsem spokojený, kluci to odmakali. Akorát v posledních dnech nám několik hráčů onemocnělo,“ hodnotí prozatímní přípravu kouč.

Méně spokojený však musí být s pohybem v kádru. Ve Všechovicích již nebude pokračovat brankář Erik Schönwalder, kapitán Jan Plešek či jeho bratr Petr. Končí také Erik Hrabovský s Radkem Gerykem.

FOTO: Všechovice schytaly v Havířově devět branek. Zranil se jim gólman

„Je to oslabení. Petr Plešek se nedomluvil na podmínkách. Honza s brankářem Erikem dojížděli z Ostravy, takže to pro ně bylo složité. Hrabovský s Gerykem šli o dvě soutěže níž,“ prozradil Kubica.

Tým tak potřeboval posílit mezi třemi tyčemi. Místo by měl zaujmout Marek Machalický z HFK Olomouc. „Domluvili jsme se s ním,“ sdělil Kubica. Zatím ale Machalický hráčem Tatranu není.

Druhou a prozatím poslední posilou je David Bezděk z Hranic, kterého již mají Všechovice potvrzeného v systému.

Na trase Hranice - Všechovice by ještě v následujících dnech mohl přijít další přesun, který by se týkal Dana Kuchaře. „Strávil s námi celý podzim, ale na přípravu se vrátil do třetiligového kádru. Uvidíme, jak to dopadne, ale co mám informace, tak by Hranice na jeho post měly přivést nějaké posily,“ objasnil Kubica.

FOTO: Hranice si poradily s Valmezem. Trefil se novic, stále je problém marodka

Jiný pohyb už ale v kádru neočekává. „Bylo by fajn, kdyby se objevil nějaký zkušený stoper, ale na trhu je situace složitá,“ je si vědom.

„Kádr je ale kvalitní a musíme pracovat s tím, co je. Věřím, že to bude dobré,“ uzavřel trenér jedenáctého týmu divize E, který od poslední Holice dělí pouze tři body.