/ANKETA/Fotbalisté Kostelce slaví důležitou výhru v boji o záchranu v divizi E. Na vlastním hřišti si poradili s Novým Jičínem 2:0. Utkání přineslo jednu velmi kuriózní situaci. Domácí Dominik Hruban neproměnil penaltu a při snaze míč dorazit viděl červenou kartu. Správně?

Fotbal, divize E, Kostelec na Hané - Nový Jičín, 5.11. 2023 | Video: Zdeněk Vysloužil

Kostelec na Hané v neděli přivítal na svém hřišti poslední Nový Jičín, před kterým měl náskok pouhých dvou bodů.

„Bylo to pro nás strašně důležité utkání. Kluci do něj vstoupili velice dobře a dostali soupeře pod tlak. Nastavili jsme si taktiku, že je necháme hrát a budeme čekat na brejky a chyby, kterých udělali během dvaceti minut strašně moc. Mělo to být 4:0,“ hodnotil domácí kouč Lubomír Keluc.

Jenže to bylo jen 1:0 zásluhou Davida Preislera, který v 19. minutě dostal nákop za obranu od stopera, brankář Jičína špatně vyběhl a domácí střelec jej přehodil.

Více branek v první půli nepadlo. A to i z důvodu toho, že nejprve sudí neodpískal hned v úvodní minutě penaltu pro Kostelec. „Bránící hráč stoupl našemu hráči na patu a vyzul mu kopačku. Podle rozhodčího to není faul, podle mě zodpovídá každý za svůj pohyb, i když tam není míč, takže faul. Možná to nechtěl pískat ve třicáté sekundě, ale mělo by se pískat vše, co je špatně a kdykoliv,“ podal svůj pohled Keluc.

Kuriózní červená

Poté jeho tým ve 34. minutě pokutový kop k dispozici dostal po faulu na Škrabala, ale Dominik Hruban jej neproměnil. A co víc. Při snaze doběhnout vyražený míč a dorazit jej, přišel střet s brankářem a sudí tasil pro exekutora červenou kartu.

Video penalty a zákroku na červenou kartu:

Zdroj: Zdeněk Vysloužil

„Stoper do něj při dobíhání vrazil, takže koordinace těla byla najednou jiná a nemohl jen tak nadskočit. Rozhodčí napsal do zápisu, že to byla surová hra, ale řekl mi, že gólmana nekopl. Surová hra by byla, kdyby jej kopl, ale takhle byla za mě přímá červená karta udělena špatně,“ kroutil hlavou Keluc.

I proto se pravděpodobně bude klub odvolávat. „Za surovou hru mu hrozí delší stopka, ale je to prostě špatně napsané v zápise. Komise by to měla zkoumat,“ má jasno Keluc.

Jeho tým tak hrál téměř hodinu v oslabení. „Ale i tak jsme se domluvili, že budeme hrát pořád stejně a nebudeme ustupovat ze své hry. Byli jsme v bloku a za celé utkání jsme soupeře nepustili do vůbec ničeho,“ byl spokojený trenér.

Hádka

Dokonce ještě v deseti dokázal po chybě v rozehrávce uniknout Preisler a druhým gólem zvýšil v 54. minutě na 2:0. Nový Jičín mohl alespoň snížit. Dostal za ruku také možnost zahrávat penaltu. I tady se ale stala málo vídaná věc. Hráči se pohádali, kdo ji zahraje.

„Penalta byla po náhodném odrazu od země. Tu hádku jsem zaznamenal. Je to asi mentalita těchto zahraničních hráčů, hádali se, strkali a nadávali si v angličtině. Bylo to netradiční. Na druhé straně při naší penaltě měli všichni strach a nikdo ji nechtěl kopat, což mě za stavu 1:0 překvapilo,“ porovnával Keluc.

Brankář Vítek však penaltu zneškodnil, čímž potvrdil vítězství Kostelce. „Kluci makali, zápas odedřeli a navázali na výhru v Kozlovicích. Jde vidět, že jdeme postupně nahoru, když neděláme chyby. I v oslabení jsme to zvládli výborně a máme zasloužené tři body,“ uzavřel Lubomír Keluc.

FC Kostelec na Hané - FK Nový Jičín 2:0 (0:0)

Branky: 19. a 54. Preisler.

Rozhodčí: Rosický - Rygl, Votava. ŽK: Hruban, Lužný, De. Holub - Nippert, Kebe, Adebayo, Kocián. ČK: 34. Hruban (K.). Diváci: 230.

Kostelec: Vítek - Fajstl, Lužný, Zbožínek, Grulich (89. Da. Holub), Ondroušek, Klimeš (80. Los), Brhel (62. Kořenovský), Škrabal, Preisler (80. De. Holub), Hruban. Trenér: Lubomír Keluc.