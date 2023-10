Fotbalisté Kostelce na Hané padli v rámci divize F na půdě Skaštic 1:3, přestože vedl. Srazil je také nádherný gól soupeře.

Trenér divizních fotbalistů Kostelce n. H. Lubomír Keluc po prohře ve Skašticích 1:3.

Důležitý zápas nezvládl nováček divize E Kostelec. Na půdě Skaštic hrál o šest bodů, oba týmy totiž dělily pouhé dva body.

V 19. minutě měli důvod k radosti, protože po standardní situaci je poslal do vedení Jakub Ondroušek. Jenže další góly pro hosty už nepřišly.

Místo toho domácí ještě do přestávky vyrovnali. „Bylo to zasloužené, naši hráči nebyli v postavení, v jakém měli být. Obrovská chyba,“ hodnotil trenér Kostelce Lubomír Keluc.

Po změně stran to bylo dlouho 1:1. Skaštice trefily břevno, naopak Kostelec nedohrál do gólu situaci dva na gólmana. „Kdyby to nahrál do prázdné,“ zasnil se Keluc.

A tak přišel trest. Zdeněk Konečník v 70. minutě otočil skóre. „Náš hráč mohl jen nastavit nohu a míč odehrát. Místo toho to chce urvat někam daleko. Tohle jsme jim říkali už asi patnáctkrát. Takhle to nahrál na vápno a gól jsme jim darovali,“ přiblížil druhou trefu soupeře Keluc.

A aby toho nebylo málo, tak ještě Konečník přidal druhou trefu. A ta byla parádní. „O tom se vůbec nemusíme bavit. Byl jako z Ligy mistrů. Sice zase chyba našeho obránce, ale on to trefil do šibenice. Kdyby to takhle kopl čtyřicetkrát, tak to letí osmatřicetkrát na střechu, ale trefil to nádherně a já mu gratuluji,“ uznal Keluc.

Jeho tým tak zůstal předposlední. „Hráli jsme tady na malém uzoučkém hřišti, které domácím vyhovuji. Hráli na hrotového hráče, který udrží a rozdá míče, což rozhodlo. První poločas byli hernější a vyhráli zaslouženě,“ uzavřel Keluc.

Hodnocení domácího trenéra:

TJ Skaštice - FC Kostelec na Hané 3:1 (1:1)

Branky: 70. a 82. Konečník, 36. Kvasnička - 19. Ondroušek.

Rozhodčí: ŽK: Motal, Štěpják - Preisler, Pavlíček. Diváci: 182.

Kostelec: Hradečný - Ondroušek, Fajstl, Grulich (46. Skalník), Zbožínek, Kořenovský (80. Lužný), Škrabal (46. Hruban), Klimeš, De. Holub (46. Pavlíček), Los (64. Brhel), Preisler. Trenér: Lubomír Keluc.

Podívejte se na videa z utkání:

