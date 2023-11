Nováček divize E Kostelec na Hané je v tabulce ve spodních patrech. Dlouho se rozkoukával a táhl sérii šesti porážek v řadě. „Nebylo to příjemné, ale máme dobrý kolektiv. V šatně jsme si ti vyříkali a dělali všechno pro to, aby se smůla neopakovala. Přečkali jsme to,“ říkal útočník David Preisler o nevydařeném období z úvodu sezony.

Příjemné to nebylo obzvláště pro tým, který byl zvyklý jen vyhrávat. Nejprve totiž vítězil v I. A třídě, sezonu nato postoupil také z krajského přeboru. Příliš porážek tak za poslední dva ročníky celek z Prostějovska nenasbíral.

„Sezona v kraji byla dobrá. Také nám ze začátku pár kol trvalo, než jsme vyhráli, ale pak jsme se zvedli a dostávali málo gólů,“ glosoval úspěšnou sezonu devětadvacetiletý kanonýr.

O střílení branek se pak staral hlavně on. „To už byl jen bonus,“ pousmál se. Také v této sezoně je z kosteleckých hráčů ve střílení branek nejlepší, ale už jich není tolik. Prozatím pět po čtrnácti kolech.

„Určitě jich mělo být více, pět není na útočníka moc,“ je si vědom. I proto občas zůstane pouze na lavičce náhradníků.

„Má svůj styl hry. Nemůžeme po něm chtít, aby napadal obránce soupeře, je to silový obounohý hráč. Bylo vidět, že se trápí. Potřeboval si vyčistit hlavu, proto jsme ho občas posadili. Hodně jsme se s ním o tom bavili,“ říkal trenér Kostelce na Hané Lubomír Keluc.

„Snáším to v pohodě. Nemám teď ani tolik času a nechodím tak často na tréninky. Nedaří se mi tolik jak v minulé sezoně, takže to chápu. Nejsem ten typ, který by byl naštvaný,“ sdělil Preisler a dodává: „I skok mezi soutěžemi je znatelný. Když jsme postupovali z I. A do kraje, tak jsem to nepociťoval. Teď už jo. Hráči jsou vyspělejší, zkušenější a nemáte tolik času.“

Naposledy proti Novému Jičínu však souboj o šest bodů dvěma trefami rozhodl. „Je to pozitivní, hlavně, že se vyhrálo. Bylo to zasloužené, protože jsme soupeře do ničeho nepustili,“ byl spokojený borec, který proměnil dva své úniky. Jeden dokonce lobem.

„Soupeř mu vyhovoval. Dokáže si pokrýt míč a když vyhrává osobní souboje, tak mu narůstá sebevědomí jako v krajském přeboru, začne si více věřit,“ hodnotil Keluc.

Mohl dát i třetí branku, Kostelec zahrával penaltu, ve které měl prsty, protože po jeho přihrávce byl faulován Škrabal. Exekuci si ale nevzal. „Penalty občas zařídím, ale nekopu je. Nemám sice žádné špatné zkušenosti, ale nějak se k tomu nehrnu a přenechám je ostatním. Raději dám gól ze hry,“ popisoval.

Díky tomu se Kostelec od posledního Nového Jičína odpoutal na rozdíl pěti bodů a dokázal zvítězit podruhé za sebou. „Myslím, že máme tým na střed tabulky. Ve většině zápasů jsme nepropadli herně. Dělali jsme chyby v obraně a nedávali příliš gólů. Několikrát jsme prohráli smolně, bodů jsme mohli mít více,“ říká Preisler.

Ten je nyní v divizi spokojený a už se nikam nehrne. „Vyšší ambice nemám, narodil se mi syn, takže preferuji teď rodinu, fotbal jde stranou. Ale těším se, až se na mě bude chodit dívat,“ uzavřel hrdý táta.