Věděli jsme, že nějakou určitou kvalitu máme. Před sezonou jsme si vytyčili cíl a chtěli jsme hrát ve středu tabulky. Nakonec z toho vyšlo třetí místo. Je to po zásluze za ty výkony, které jsme předváděli. Samozřejmě je to překvapení, že jsme tak nahoře.

Co bylo klíčem k takovému umístění?

Asi ta nováčkovská euforie. Také to, že jsme na to dlouho čekali a chtěli jsme si dokázat, že na tu divizi máme. To byl takový hnací motor. Od začátku jsme neztráceli body a najeli jsme na sérii zápasů. Nakoplo nás vyřazení z poháru, kde ta facka asi přišla v pravý čas a všechno se poskládalo dohromady. Důležité bylo, že nám vyšel vstup do soutěže a jeli jsme na vítězné vlně. Každé vítězství a to, že jsme se pohybovali v horních patrech tabulky, přidalo klukům na sebevědomí a pomohlo to při výkonech.

Pomohl vám i los, že jste ty silné soupeře měli až později?

To je relevantní. Začátek jsme měli podle tabulky lehčí. Ale každý soupeř se musí porazit a my jsme zaváhali v posledním zápase se Vsetínem, který byl ve spodní části tabulky. Naopak jsme vyhráli se Slavičínem. Ty výkony šly pořád nahoru. Možná kdybychom zaváhali s mužstvy v první polovině podzimu, tak by to třeba bylo jiné, ale jsou to spekulace.

Po Kozlovicích máte druhou nejlepší defenzivu. Je to také jeden z faktorů?

Určitě, jsem zastáncem dobré obrany a všechno začíná od nuly vzadu. Produktivita směrem dopředu mě překvapila a na hře dozadu jsme pracovali už v minulých sezonách. Navíc přišel Adam Vítek, který to vyztužil a dostáváme málo gólů, což je základ úspěchu.

Když se vrátíme před sezonu, tak tým opustilo několik důležitých hráčů. Nejprve to vypadalo, že se je nepodařilo nahradit. Je ale tedy opak pravdou?

Podle výsledků se to tak dá říct. Odešli kvalitní hráči - Radek Juřátek, Pavel Kryl, Vojta Pazdera a Roman Odstrčil. V první fázi, kdy jsem se v přípravě vrátil z dovolené, to nevypadalo růžově. Nicméně jsme s vedením zapracovali na posílení a na poslední chvíli přišel právě Vítek, což byl jeden ze základních pilířů. Na to se nabalili další hráči a byla to odměna pro hráče, kteří se zasloužili o postup, že se prosadili i v divizi. Všichni hráči včetně posil Jakuba Smrčka a Štěpána Sedláčka dokázali odcházející kluky nahradit.

Neublížila vám ani zranění špílmachra Jana Tögela či kapitána Martina Kuby. Semkli se po nich kluci ještě více?

Určitě. Ale já jsem ještě zapomněl, že jsme posílili Frantou Zvědělíkem, kterého jsme vytáhli ze IV. třídy. Velice dobře zapadl do kolektivu. A jak jste říkal, na začátku vypadl stěžejní hráč Honza Tögel a Franta Zvědělík jej výborně nahradil. Potom vypadl Martin Kuba, kterého nahradili Tom Drmola či Martin Vašička. Takže se podařilo mužstvo poskládat. Už několikrát v sezoně jsem také říkal, že jsme měli silnou lavičku, což bylo také důležité.

Na závěr jste si ale zapsali dvě porážky a remízu. Tam to asi mohlo být lepší?

Vždycky je lepší končit dobře. Ale když to shrnu, tak to byl velice vydařený podzim. Nějaká krize přijde na většinu týmů, někdo ji má na začátku, někdo uprostřed. Takový je fotbal. Na začátku jsme se těšili z toho, že jsme měli dobrou tréninkovou docházku, ale potom tolik nechodili studenti, někteří kluci nemohli kvůli práci, do toho zranění a to se naskládá. Poslední zápasy jsme přestali být produktivní, to vnímám. Ale souvisí to s tím tréninkem, protože těch cyklů k dotrénování nebylo tolik. Mrzí mě samozřejmě zápas s Kozlovicemi, na který jsme se těšili. Soupeř byl sice lepší, ale prohráli jsme gólem z poslední minuty.

V čem jste vnímal největší rozdíl mezi krajským přeborem a divizí?

Rozdíl je v rychlosti, důrazu a každá chyba je v divizi potrestaná. To, co jsme uhráli v krajském přeboru a dokázali napravit, tak tady je obrovský rozdíl, že po chybě je do pěti sekund šance a z devadesáti procent ji soupeř promění. Týmy mají kvalitu, obzvláště ty dva týmy, které jsou před námi, ale také třeba Nové Sady. Všechny zápasy byly vyrovnané a nedá se to srovnat s krajským přeborem.

Jaký je momentálně váš plán?

Odehráli jsme poslední zápas se Vsetínem, pak jsme ještě týden trénovali, protože někteří kluci šli hrát ještě za béčko. Teď už jsme skončili a hráčům jsem rozdal individuální pokyny. Oni ví, jakým způsobem se mají připravit a 17. ledna začínáme zimní přípravu.

Na co se zaměřit, abyste se na jaře výrazněji nepropadli tabulkou?

Určitě výrazněji zapracovat na hlavě každého fotbalisty, aby neusnuli na vavřínech. To bude první věc. Druhá věc bude udržet kádr a případně jej posílit. Zároveň také kvalitní zimní příprava, kterou jsme poslední tři roky absolvovali a těžili z ní. Myslím, že u nás je takový kolektiv, že na vavřínech neusneme a hráči budou chtít potvrdit podzimní výsledky a dohrát ročník s co nejlepším výsledkem.