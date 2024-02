Fotbalisté Kostelce strávili polovinu uplynulého týdne na soustředění na Šumpersku. Uzavřeli jej přípravným duelem s Velkými Losinami, pro které to byl první zápas. Účastník divize zvítězil 4:1.

FC Kostelec na Hané | Foto: Martin Nadymáček

Od středy do neděle měl divizní Kostelec na Hané na programu soustředění, kam však neodcestovali někteří stabilní hráči kádru. „Chybělo asi pět kluků, netahali jsme tam lehce nemocné hráče a podobně. Chyběli třeba Los, Preisler či Fajstl. Jako hendikep to ale nevnímám, protože nás ještě čekají čtyři zápasy s těžkými soupeři,“ řekl trenér Kostelce Lubomír Keluc.

Jinak byl ale se soustředěním spokojený. „Maximálně. Splnili jsme vše, co jsme naplánovali, jsem také spokojený s přístupem kluků. Nebylo to ale jen o dřině, ale také o teambuildingu. Kluci dodržovali i pitný režim, který je na téhle úrovni standardní,“ pousmál se Keluc. „Bavili jsme se, co od sebe očekáváme a kluci řekli svůj názor. Jsem rád, že to je neodkývali. Může nás to jen posunout,“ dodal.

Volíme nejlepšího fotbalového trenéra kraje. Hlasujte v unikátní anketě

Celý kemp zakončili nedělním utkáním v Šumperku proti účastníkovi krajského přeboru Velkých Losin, které vyhráli 4:1.

„Sice jsme byli v únavě, ale utkání nám sedlo. Takhle si představuji, že se budeme prezentovat. Byli jsme celý zápas dominantním mančaftem, kluci hráli v pohybu a chtěli hrát. Losiny se tak nedostávaly do žádného tlaku a měly jedinou šanci. Gól nám daly po našem nedorozumění. Je jen škoda, že nedáváme šance, protože vítězství mělo být vyšším rozdílem,“ řekl k utkání Keluc.

„Byl to náš první zápas, na který to nebylo špatné. Byly tam nepřesnosti a nějaké chyby, které soupeř potrestal. To se ale dá přisoudit, že byli kluci poprvé na hřišti. Projevilo se také, že nám asi pět kluků chybělo. Jsem rádi, že tam bylo nasazení a zápas jsme odehráli v tempu. Měli jsme tam i nějaké šance, ale Kostelec jich měl více. Byl přesnější a živější. My jsme dali gól po brejku,“ hodnotil předseda Velkých Losin Radek Svedek.

Velké Losiny - Kostelec na Hané 1:4 (0:2)

Branky: Grézl - Závodný, Kořenovský, Skalník, De. Holub.