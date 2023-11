Fotbalisté Kostelce na Hané prohráli v Bzenci 1:2. Na půdě soupeře dlouho vedli, jenže potom přišlo zranění gólmana Jana Vítka a v závěru tým dvakrát inkasoval.

Bzenečtí fotbalisté (v bílozeleném) porazili Kostelec na Hané. | Video: Kryštof Neduchal

„Přečetl jsem si hodnocení trenéra soupeře a asi jsme byli každý na jiném zápase, protože to bylo jen o nás. Do třicáté minuty jsme měli pět stoprocentních šancí, které se musí proměnit. Nedali jsme ani jednu,“ začal hodnocení kouč Kostelce Lubomír Keluc.

„Podle trenéra soupeře jsme nakopávali, ale pro mě není výkop brankáře nakopávání. Měli jsme tři šance z toho, že náš brankář chytil jejich špatný centr, překopl tři čtvrtě hřiště a Preisler obešel hráče v souboji jeden na jednoho. Jednou se pak ještě střela odrazila k našemu hráči a ani ten prázdnou branku netrefil,“ pokračoval Keluc.

Trenér Bzence hodnotí utkání:

Přesto se hosté do vedení ještě v první půli dostali, když se prosadil čtyři minuty před koncem Dominik Hruban. Ten sice v minulém utkání viděl červenou kartu, ale disciplinární komise uznala, že ji dostal neprávem a další stopku mu neuložila.

„Ale měli jsme vést 5:1,“ říkal Keluc. „O poločase jsme kluky nabádali, aby pokračovali ve výkonu, protože jsme odehráli, co se týče držení míče a kombinace, nejlepší poločas. Jenže se stal opak, nevyhráli jsme žádný souboj, domácí nás zatlačili po vápno a my jsme čekali, jestli dostaneme gól. Bzenec si však nevytvořil nic, narážel na náš blok, létaly tam centry, ale žádná vyložená šance z toho nebyla,“ popisoval Keluc.

Jenže po hodině hry přišel zlomový moment. Hostující hráč vletěl do brankáře Vítka, který musel střídat. „Byl to klíčový okamžik, protože Honza byl v zápase dominantní. Sbíral centry a oni si s ním nevěděli rady. Chytil míč a borec do něj vší silou naletěl. Zlomil nebo posunul mu klíční kost, takže bude muset na operaci. V zápise je navíc napsáno, že šlo o hrubý faul, ale rozhodčí nedal ani žlutou kartu, což nechápu,“ kroutil hlavou Keluc.

Čtyři minuty po vystřídání brankářů navíc náhradník Hradečný kapituloval. A v 81. minutě Bzenec skóre otočil. „Měli jednu šanci, ze které dali gól, ta první branka byla spíše pološance. My jsme pak měli ještě závar, který jsme ale nevyužili, v jediné naší velké šanci ve druhém poločase Preisler promáchl na malém vápně,“ hodnotil Keluc.

TJ Slovan Bzenec - FC Kostelec na Hané 2:1 (0:1)

Branky: 71. Kasala, 81. Zůbek – 41. Hruban.

Rozhodčí: Švehla – Budovič, Štipčák. ŽK: Kaňa – Zbožínek. Diváci: 210.

Kostelec: Vítek (67. Hradečný) - Fajstl, Lužný, Zbožínek, Grulich, Ondroušek, De. Holub (59. Klimeš), Los (80. Brhel), Škrabal, Preisler, Hruban (59. Skalník). Trenér: Lubomír Keluc.