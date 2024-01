Fotbalisté divizního Kostelce na Hané porazili v přípravném duelu Břidličnou 2:1. Duel těchto dvou týmů měl však nádech mistrovského střetnutí.

Kostelec na Hané | Foto: Deník/David Kubatík

„S trenérem soupeře jsme se domluvili, že i od rozhodčího bude utkání vedeno jako mistrovské, takže nebudeme akceptovat nějaké polehávání nebo drobné kontakty. Podle toho to také vypadalo, mělo to tempo, nasazení. V první půli jsme na tom byli herně i pohybově lépe než Břidličná a vytvořili jsme si brankové příležitosti. Jednu jsme proměnili, ale zároveň tam byly opakující se chyby, kdy máme velké hřiště a nezavíráme prostory, to musíme odstranit,“ hodnotil trenér Kostelce Lubomír Keluc.

Zásluhou Preislera tak jeho tým po poločase vedl. Ve druhém dějství zahodila Břidličná penaltu, přesto dokázala vyrovnat.

„Po změně stran oba týmy prostřídali. Kluci dostali v pátek zabrat, takže bylo vidět, že toho mají dost, to mě ale nezajímá stejně jako výsledek. Zajímala mě jejich snaha a jestli pro to něco udělají. Jsem s jejich přístupem spokojený. Břidličná druhý poločas byla živější a oprávněně vyrovnala,“ dodal k hodnocení Keluc.

Kostelec má v přípravě 27 hráčů. Přijde ligový brankář, testuje kanonýra z I. B

Nakonec však mohl slavit i vítězství, protože v poslední minutě po brejku rozhodl o výhře účastníka divize E nad účastníkem skupiny F Skalník.

„Na konci zápasu jsme poslali kluky z lavičky do kabin. Jenomže se nám zranil Kostera a my jsme hráli v deseti. Toho využil a dal nám branku. Celkově to ale nebyl úplně špatný zápas. Některé věci nám ukázal. Věříme, že herně půjdeme nahoru,“ řekl sportovní ředitel Břidličné Marcel Cudrák.

Nyní čeká Kostelec od středy soustředění v Rapotíně, v rámci níž odehraje v neděli od 11 hodin utkání s Velkými Losinami.

Kostelec nad Hané – Břidličná 2:1 (1:0)

Branka: Preisler, Skalník - Žídek.

Kostelec: Bárta - Lužný, Popelka, Zbožínek, Grulich - Škrabal, Ondroušek, Kořenovský, Brhel - Gábor, Preisler. Střídali: Hruban, Procházka, Holud Da., Klimeš, Bošek. Trenér: Lubomír Keluc.

Břidličná: Vyklický – Beňa, Markovič, Kirschbaum, Miškev – Dydowicz, Mikuš – Strážnický, Žídek, Adamovský – Veselý. Střídali: Telíšek, Tögel, Můčka, Kostera, Ježek. Trenér: Jaromír Lukášek.