„V našich podmínkách asi těžko seženeme druhého Koryčana. Nemůžeme si koupit druholigového nebo třetiligového hráče. Musíme hledat v zahraničí, nebo vychovávat naše mladé hráče. Teď zkusíme tu první cestu,“ prozradil přerovský kouč David Rojka.

Nakonec symbolicky Viktorce pomůžou Ukrajinci! Do útoku přišel z Otrokovic na hostování útočník Vitalii Nerukh. Devatenáctiletý borec hrával nejvyšší dorosteneckou ligu na Ukrajině. A v přípravném utkání proti Želatovicím se uvedl více než solidně – nasázel čtyři góly.

Další (a nejspíš ještě výraznější) ukrajinskou posilou je brankář Volodomyr Krynskij. Pětadvacetiletý, 196 centimetrů vysoký gólman odchytal ještě v minulé sezoně 11 utkání v nejvyšší ukrajinské soutěži. „Vypadá velice dobře. Byl na soustředění v Turecku, odkud se ale nemohl vrátit na Ukrajinu. Tak si jej vyskautoval Prostějov. Jelikož jde o profesionála a je konec přestupového období, nastoupí tam až v létě. Do konce ročníku bude v Přerově, domluvili jsme se,“ potvrdil Rojka.

Chytával proti Šachťaru. Válka dovedla do Přerova profi brankáře!

Nejde navíc o jediné cizince, kteří posílí Viktorku při cestě za udržením prvenství. Zajímavě se jeví i dva Izraelci. Ofenzivní záložník Ahmad Shaer a další gólman – Ghazi Yassin. Ve hře dokonce byly i příchody Brazilce či Kamerunce, z těch ale sešlo. Přerované ale budou mít ještě jednu last minute posilu z B-týmu Sigmy Olomouc.

Kozli hlásí prvoligové posily

Jeden ve FORTUNA:LIZE ještě v minulé sezoně naskakoval, druhý má na svém kontě dokonce prvoligovou branku. Na divizi velice zvučné posily hlásí ambiciózní Kozlovice. „Hlavně chceme, aby do Kozlovic chodilo na zápasy co nejvíce lidí. Proto je super, že i ostatní posilují. My se snažíme, abychom konkurenci přetlačili a soutěž vyhráli my,“ říká kozlovický lodivod Vlastimil Chytrý.

Ten je zároveň hráčským agentem, což Kozlům otevírá zajímavé možnosti na přestupovém trhu. Díky nim tak ve vesnici u Přerova bude působit brankář Martin Šustr, který v minulé sezoně chytal první ligu za brněnskou Zbrojovku. Na kontě má dvacet startů v nejvyšší soutěži a na podzim dělal jedničku v druholigovém Vyškově.

„Věděl jsem, že Vyškov chce jít jinou cestou s jinými brankáři. V mém věku je pro mě důležité chytat. Hledal jsem mančaft, ve kterém by byla možnost herního vytížení. Vzhledem k rodině a práci mi tohle dávalo největší smysl,“ vysvětlil 31letý Šustr, který se do velkého fotbalu chce po sezoně vrátit.

Druhou „prvoligovou“ posilou pro Kozlovice je Senegalec Lamine Fall. Ten má na svém kontě dokonce i jeden prvoligový gól, který vstřelil v sezoně 2012/13 Jablonci. Za Brno tehdy odehrál 11 utkání, výrazněji se neprosadil a nakonec zakotvil na pět sezon v Líšni. Na podzim už ale hostoval v třetiligovém Blansku a teď bude hrát za Kozlovice.

Kozlovická perla z Dakaru. Hrát třetí ligu za Kozlovice? Proč ne, říká Fall

Dle informací Deníku Kozly měl posílit i útočník Lukáš Železník. Exzlínský kanonýr odehrál přes sto ligových zápasů a před rokem ukončil profesionální kariéru. Hvězdný příchod se ale nakonec nekoná.

Hranice lovily v Otrokovicích

Velkou důvěru do nového trenéra Romana Matějky vložil třetí adept na postup do MSFL z Hranic. Bývalý trenér konkurenčních Kozlovic naposledy působil v třetiligových Otrokovicích, kde jeho angažmá po podzimu skončilo. Spolu s Matějkou do „eskáčka“ zamířilo hned několik otrokovických hráčů.

Bývalý kapitán Adam Jasenský, středopolař Josef Pančochář, špílmachr Martin Schlehr i stoper Filip Markovič. Ti pod Matějkou pravidelně hráli MSFL, teď se přesunuli o soutěž níže.

Už tak silný kádr Hranic, za které v přípravě dával góly mimo jiné bývalý prvoligový útočník Jakub Rolinc, tak ještě posílil, což ovšem koresponduje s ambicemi klubu – nic jiného než postup.

„Chceme do dvou let hrávat v pátek večer pod umělým osvětlením. Chceme z fotbalu v Hranicích udělat show,“ nastínil třetiligové plány sportovní manažer SK Hranice Marek Chudý.

Třetí liga i umělé osvětlení. Chceme show, říká sportovní ředitel Hranic

Není proto divu, že právě Hraničtí jsou společně s Kozlovicemi papírovými favority v boji o titul. Soutěž ale pořád vede Rojkova Viktorka, která překvapila už na podzim. Tak proč ne na jaře?