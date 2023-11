„Chválím kluky, že se s divizí srovnali. Zjistili, že každá chyba v útočné fázi, kdy nedáte gól, bolí a naopak, když chybujete v obraně, tak inkasujete. Dostávali jsme góly po nezodpovědných, naivních individuálních chybách,“ hodnotil trenér Kostelce Lubomír Keluc.

Jeho svěřenci nakonec dokázali v patnácti kolech nasbírat stejný počet bodů. „Na nováčka to není nejhorší. Jsem rád, že jsme herně nepropadli s žádným mužstvem. U nás je problém, že jsme mohli několik utkání rozhodnout. Měli jsme několik šancí a dali třeba jen jednu branku. Několikrát se nám stalo, že soupeř vytěžil z minima maximum,“ litoval Keluc.

Šternberk bez opor, kapitán jde na operaci, přesto je pátý. Jaké plánuje posily?

„Pokud se tohoto vyvarujeme, tak se nebojím, že bychom hráli o spodní patra tabulky. Našich patnáct bodů je zasloužených, kluci si vyzkoušeli, že můžou hrát s každým, jen musí být zodpovědní a pracovat,“ dodal.

Oproti předchozím sezonám, kdy jeho tým postupoval z I. A třídy a následně také z krajského přeboru, se museli jeho hráči naučit také prohrávat a srovnat se s vyšší soutěží. „V divizi je hodně soubojových týmů. Málokdo chce hrát fotbal,“ řekl Keluc.

Velké změny se v týmu z Prostějovska očekávat nedají. „Zásadní určitě nebudou. Kluci tady hrají zadarmo a těžko sem dostanete hráče, který by mohl něco rapidně změnit a hrál za pivo a párek. Na divizní úrovni je to něco neuvěřitelného. Pokud někdo přijde, tak kluci z okolí, kteří jsou nadějní a hrají I. A a I. B třídu. Budeme je zapracovávat a uvidíme, jestli to bude ku prospěchu,“ poodhalil Keluc.

„Pokud se to povede, tak můžeme být mentálně silnější,“ věří. Navíc by se mu měli po operaci vrátit Konečný a z půlroční mise zase Prokop. „Mužstvo by mělo být o něco silnější, ale je to hlavně o tom, jak natrénujete. Pokud nebudete kvalitně trénovat, tak jarní část nedáte. Musíte mít naběháno,“ je si vědom Keluc.

OBRAZEM: Olomouc zažila postup repre, choreo i mexickou vlnu. Najdete se?

Jeho tým tak změří v zimní přípravě síly s lídrem krajského přeboru Medlovem, druhým Bělotínem či mladíky Sigmy Olomouc. „Máme tam hodně zajímavých a ambiciózních mančaftů, které jsou dobře rychlostně vybavené či zkušené. Ukáže nám to, na čem musíme zapracovat,“ věří kouč.

Ten ještě řeší otázku, zda se nebude muset poohlédnout po brankáři, jelikož v posledním utkání se mu zranil Jan Vítek. „Zásadní odchod nás nečeká, ale je otázka, jak rychle se dá Honza dohromady. Řekli nám tři měsíce, ale samozřejmě je klíční kost u hráče a brankáře něco jiného. Uvidíme. Pokud by jeho rekonvalescence měla být delší než do půlky února, tak se budeme muset poohlédnout ještě po jiném gólmanovi,“ uzavřel Lubomír Keluc.