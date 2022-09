Hrdina utkání? Petr Nekuda. V 68. minutě přišel na hřiště, za pár minut nastřelil tyč a v 80. minutě si našel odražený míč ve vápně a nechytatelně rozhodl o domácím triumfu.

VIDEO: Oslavy po vítězném zápase FK Kozlovice - SK Baťov

Zdroj: FK Kozlovice

„V minulých zápasech se mi podařilo z první šance dát hned gól. Dnes to vyšlo až na druhou. V těch zápasech jsme ale v tlaku, takže to není až tak těžké, jako když člověk hraje od první minuty a jen dobývá, dobývá a dobývá,“ hodnotil Nekuda.

„Musíme se ale poučit do dalších zápasů. V každém zápase prohráváme a pokaždé se nám to nebude vyplácet. Je to varovný prst do dalších zápasů, abychom se na to zaměřili a hráli lépe od první minuty,“ má útočník jasno.

VIDEO: Dva žolíci, krásné góly. Kozlovice ve druhé půli přestřílely Baťov

Góly na antibiotikách

Od začátku utkání zatím stále do zápasu nastoupit nemůže. Přesto je nejlepším střelcem svého týmu. V divizi nastřílel tři góly za necelých 90 minut hry. To je solidní hattrick. Jeho góly jsou přitom klíčové.

„Většinou jsme na konci zápasů v tlaku. Létají tam centry, jsem už zkušenější hráč, takže si balon dokážu najít. Kam by se mohl odrazit, kam bych si měl naběhnout,“ zamyslel se Nekuda.

Kdo ví, kam by to kozlovický útočník nebýt zdravotních komplikací dotáhl. V kariéře stihl ve 22 letech dva starty v nejvyšší soutěži za brněnskou Zbrojovku, góly pak dával ve druhé lize a MSFL.

Aktuálně ho trápí hlavně borelióza. I s antibiotiky ale jde dávat branky.

„Trénuji volněji, připravuji se na posledních dvacet, pětadvacet minut. I tak ze mě teče, jako kdybych hrál celý zápas. Následující zápas to tak ještě bude, možná i v tom dalším utkání. Pak už se do toho snad budu dostávat a budu nastupovat na delší časový úsek,“ věří Petr Nekuda.

Jisté ale není nic. Až během jeho angažmá v divizních Kozlovicích doktoři odhalili Nekudovo vůbec ne běžné onemocnění spojené s oběhovým systémem. Že jde o vážnější záležitost, zjistili právě na začátku tohoto roku. Jednou z možností dokonce bylo ukončení kariéry 32letého kanonýra.

„Bylo to taky ve hře. Čekal jsem, jak se budu cítit. Přiznám se, že ani teď nejsem připravený na sto procent. Mám prostě takový druh nemoci, se kterým už budu bojovat pořád,“ uzavřel Petr Nekuda.

