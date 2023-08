Kromě vítěze krajského přeboru Jeseníku postoupil do čtvrté nejvyšší soutěže poprvé v historii také Kostelec na Hané a sezonu už rozjel.

Divize E: Kostelec na Hané - HFK Olomouc (19.8.2023) | Foto: Deník/David Kubatík

Skvělou jízdu jako nováček krajského přeboru zakončili fotbalisté Kostelce 2. místem. Díky rozšiřování divizí a vysokému bodovému zisku tak dostali možnost postupu. Klub z Prostějovska ji využil a bude jediným celkem z regionu v divizi. Zahraje si skupinu E, kde poměří síly s dalšími týmy z Olomouckého kraje.

„Cíle jsou rozdílnější než v krajském přeboru, kde jsem věřil, že se můžeme pohybovat uprostřed tabulky. Jdeme do divize s obrovský respektem, ale i s nadšením. Nechceme být jen do počtu, ale chceme být vyrovnaným soupeřem. Doufám, že se budeme pohybovat kolem poloviny tabulky. Zatím se těžko dělají prognózy. Uvidí se až po půlce sezony. Samozřejmě bych byl rád, kdybychom hráli nahoře, ale musíme být realisté,“ řekl trenér Lubomír Keluc.

Na novou sezonu také značně zbrojil. Přišlo hned několik nových hráčů. Z Lutína dorazila trojice Tomáš Los, Marek Brhel a Tomáš Konečný. Z Čechovic brankář Marek Hradečný, z Lipové David Holub s Davidem Klimešem, ze Všechovic Denis Holub a z druholigového Prostějova vycházející dorostenec David Zbožínek. „S kádrem jsem spokojený. Chceme pracovat s mladými. Většina divizi nikdy nehrála, je to pro ně nové, ale jsou ambiciózní a můžou si dokázat, že divizi zvládnou. Je to pro ně ideální příležitost posunout se dál,“ hlásí Keluc a dodává: „Jediným zkušeným je Tomáš Los. Není to žádný bojovník, ale technický hráč. Brali jsme ho, že umí dát míče z jednoho, dvou doteků. Také bude s mladými komunikovat a ti se od něj můžou učit.“

Naopak kádr nikdo důležitý neopustil. Podařilo se udržet také nejlepšího střelce týmu v uplynulé sezoně Davida Preislera, který nasázel v krajském přeboru 21 gólů. Sezonu předtím v I. A třídě jich dal 24. „Potenciál Preislera je jinde, než byl krajský přebor. Věřím, že se mu střelecky bude dařit i teď a budou jej následovat další kluci. Bude to odlišná soutěž, ač spodek bude kraji podobný,“ věří Keluc.

V úvodních třech duelech zapsal Kostelec jedinou výhru a dvě porážky. Se třemi body je tak jedenáctý.

