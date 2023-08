V repríze nedávného prvního předkola MOL Cupu se proti sobě znovu postavili hráči Kostelce na Hané a olomoucké Holice. Nyní se ale role otočily a domácí Kostelec, který předtím zvítězil 4:1, nedokázal vstřelit ani gól a prohrál 0:2 po brankách Stoppena a Grégra. O tom, co bylo tentokrát špatně, se po zápase rozmluvil kapitán Jakub Ondroušek.

Momenty zápasu mezi Kostelcem na Hané a HFK Olomouc | Video: Deník/David Kubatík

„V prvním poločase jsme nějaký ten gól dát mohli, ale neproměnili jsme bohužel šance. Pak navíc přišel gól po standardce a Holice už hrála jenom na brejky. V druhém poločase jsme to zkusili prostřídat, ale moc to nepomohlo. Pak už jsme byli nuceni hru otevřít, gólman hostů ale perfektně vytáhl míč po hlavičce a nakonec jsme dostali ještě druhý gól," lomil rukama po konci zápasu teprve 22letý kostelecký kapitán.

Co se týče vstřelených branek, vyšli hráči Kostelce na Hané už podruhé v řadě střelecky naprázdno. Po čtyřech nastřílených gólech do sítě Rýmařova v prvním kole totiž prohráli 0:1 na hřišti Vsetína. „Je to nejspíš o nedostatečném důrazu. Možná, že nám schází i dostatečnější koncentrace. Opravdu nevím. Rozhodně na tom ale budeme muset více zapracovat. Góly jsou potřeba," přemýšlí Ondroušek.

Ten pak následně zastavil i spekulace o tom, že by divize byla pro tým po postupu z krajského přeboru nad jeho síly. „Rozdíl mezi soutěžemi určitě existuje a není úplně malý. Nemyslím si ale, že by hrál až takovou roli. V zápasech se neděje to, že bychom soupeřům třeba nestíhali. Jde hlavně o proměňování šancí, se kterým jsme ale na začátku minulé sezony měli problémy také," vysvětluje.

Obrovským rozdílem však byl tento zápas oproti do té doby poslednímu střetnutí těchto dvou klubů, které proběhlo v prvním předkole MOL Cupu v sobotu 23. července a červeno-bílí v něm naprosto dominovali po výsledku 4:1.

„Největší problém nastával v soupeřově bránění. Když jsme s nimi hráli MOL Cup, často jsme je trestali z brejků. Nyní ale hráli kompaktněji, vyhrávali souboje a i obranu měli zataženější a chodili do brejků. Dále se v jejich sestavě objevili noví hráči. To také hrálo svou roli," vzdal Jakub Ondroušek hold i svým soupeřům a na závěr ještě dodal: „Nyní bychom hlavně měli co nejrychleji zapomenout na věci, které již patří do minulosti, jít dál a pokusit se vyhrát už příště se Všechovicemi."

Zdroj: Deník/David Kubatík