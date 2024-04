Zápas 22. kola divize E mezi Kostelcem na Hané a Šternberkem se málem neodehrál. Jen chvíli před jeho začátkem totiž začalo obrovské krupobití a start zápasu se tak musel o půl hodiny odložit. Když už se ale hrát začalo, sledovali na kost promrzlí diváci naprosto jednoznačné šternberské představení, které nakonec svěřenci Iva Lošťáka přetavili ve vítězství v poměru 6:0.

Proměněná penalta Petra Zifčáka na 4:0 v zápase v Kostelci na Hané | Video: Deník/David Kubatík

Když rozhodčí Švehla konečně zápas svým hvizdem odstartoval, vládl na hřišti jen jeden celek, a to ten hostující. Už ve třetí minutě otevřel skóre Patrik Hustý, ve čtrnácté na něj navázal Štěpán Sedláček a už v minutě osmnácté, po druhé Hustého trefě, bylo v podstatě po zápase. Šest minut před poločasem pak po faulu v šestnáctce viděl červenou kartu kostelecký Lužný a z penalty přidal čtvrtý gól Petr Zifčák. Mezi 57. a 72. minutou pak Marka Hradečného překonali i Martin Vašička a podruhé i Sedláček a bylo zcela vymalováno.

„Hrálo se o to, kdo udělá individuální chyby a my jsme jich udělali asi třicet. Soupeři jsme branky v podstatě nabídli a nemůžeme se divit, že takhle neuhrajeme vůbec nic. Šternberk si zápas nejspíš užil, my jsme ale naopak ve s…ách, ze kterých se musíme dostat jen a jen sami. Kluci se ale musí zamyslet sami nad sebou, zda tu divizi opravdu chtějí hrát, nebo si jdou prostě jenom zahrát. Hra, kterou se prezentujeme, prostě nepatří do této soutěže a je to ostuda,“ soptil po zápase kostelecký lodivod Lubomír Keluc.

Mnohem lépe se pak zápas hodnotil hostujícímu trenérovi Ivo Lošťákovi, který si mohl oddechnout, že takovýto zápas přišel jen týden po domácím debaklu 1:5, který jeho svěřenci schytali od hráčů Vsetína. „Divize je prostě gólech. My třeba nehrajeme špatně už od začátku, ale ne vždy se nám podaří je dát. V podstatě je to celé jenom o nich. Utvrdili jsme se v tom i dnes. Před zápasem jsem říkal, že by bylo hezké předvést tady to, co v minulém kole Vsetín u nás. A vyšlo to. Kluci předváděli parádní výkon. Přesně takový, jaký jsem po nich chtěl. Vyhráli jsme zcela zaslouženě.“ usmíval se.

Ač už během zápasu ony pověstné trakaře z nebe nepadaly, stále hrací podmínky nebyly úplně ideální. Pocitová teplota se pohybovala okolo bodu mrazu a silný ledový vítr také nastolení větší pohody příliš nenapomáhal. „Počasí svou roli určitě hrálo. Je tady ale krásný areál, do kterého jsme se těšili, a proto jsme byli nažhaveni zápas za každou cenu odehrát. I přes to všechno byl navíc terén po celou dobu skvělý a vypadá tak i po zápase. Myslím si, že rozhodnutí, aby se hrálo, bylo jen a jen dobré,“ pochvaloval si ale šéf šternberské lavičky.

Neobvyklé střídání

Závěr střetnutí pak okořenila i jedna zvláštnost. Za rozhodnutého stavu totiž kouč Lošťák sáhl k velice neobvyklému střídání. Brankáře Kopřivu totiž vystřídal již brzy 52letý asistent trenéra Pavel Kubíček. Tato situace ale úplně nesedla už tak vytočenému kouči domácího celku. „To se prostě nedělá a beru to spíše jako naše ponížení. Pokud je gólman zraněn, tak chápu, že se vystřídá. Tohle ale, alespoň za mě, do sportu vůbec nepatří. A to jsme s Ivošem kámoši. Určitě mu ale gratuluji k vítězství,“ řekl svůj názor na celou záležitost.

Šternberk tak má díky tomuto vítězství na svém bodovém kontě už 32 bodů a poskočil před Nové Sady, které pouze remizovaly na půdě Rýmařova, o bod na sedmé místo. Kostelec naopak prohrál počtvrté v řadě, zůstal tak na svých 24 bodech a klesl na příčku desátou, o skóre za olomoucký HFK. A zatímco se Kelucovi svěřenci v příštím kole vydají na hřiště posledního Přerova, ti Lošťákovi zase doma přivítají dvanácté Všechovice, které na ně aktuálně ztrácejí deset bodů.

„Vždy říkám, ať kluci neberou ohled na to, zda se jedná o soupeře tabulkově nad námi, nebo pod námi. Jsem trenér, který vypisuje do kabiny chlebíčky vždy, ať už je soupeř první nebo poslední. Všichni třeba mluvili o tom, jak jsme remizovali v Novém Jičíně a Nové Sady, další kvalitní mužstvo, tam v dalším kole prohrály. Ta soutěž je strašně vyrovnaná a je to vyloženě jen o přístupu hráčů a jejich hlavách,“ uzavřel Ivo Lošťák.

FC Kostelec na Hané – FK Šternberk 0:6 (0:4)

Branky: 3. a 18. Hustý, 14. a 62. Sedláček, 39. Zifčák (pen.), 57. Vašička.

Rozhodčí: Švehla – Jahoda, Cieslar. ŽK: Popelka, Konečný, Fajstl (všichni KNH). ČK: 39. Lužný (KNH). Diváci: 120.

Kostelec na Hané: Hradečný – Popelka, Konečný, Grulich (46. Fajstl), Lužný, Škrabal (46. Zbožínek), Brhel (46. Procházka), Závodný, Kořenovský, Klimeš, Preisler (46. Skalník). Trenér: Lubomír Keluc.

Šternberk: Kopřiva (86. Kubíček) – Drmola, Zifčák, Sitta (61. Sitta), Vašička, Zvědělík, Vítek, Hustý (68. Odstrčil), Sedláček (68. Komárek), Kuba, Smrček. Trenér: Ivo Lošťák.