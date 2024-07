Kostelec tak musel hledat nového kouče a povedlo se. Novým lodivodem bude Petr Gottwald, který působil s Určicemi. A to i přesto, že se svým bývalým týmem sestoupil z krajského přeboru, kde obsadil 14. místo.

Ještě předtím ale musel Kostelce rozhodnout, zda vůbec bude v divizi pokračovat. „Důležité bylo, jestli budeme mít hráče, protože jich je nedostatek a my nejsme schopni vytvořit podmínky jako jinde. Kluci u nás nejsou placení a hrají to za párek a pivo. Řekli jsme si, že dáme prostor našim klukům a těm, kteří chtějí hrát divizi. Potom jsme dali seznam trenérů, oslovili Petra Gottwalda, který souhlasil a zahájili hledání hráčů,“ objasnil celý proces sekretář klubu Lubomír Baláš.

A Kostelec nutně musí posílit, protože přišel o důležité hráče. Do Rakouska míří útočník David Preisler a největší zimní posila Lukáš Závodný. „To jsou největší ztráty,“ ví Baláš.

Dále na volný přestup do Lutína odešel Marek Brhel. „Toho však trápila zranění,“ komentoval sekretář. Dále pak nebude pravděpodobně pokračovat ani Jakub Ondroušek. „Chce si to vyzkoušet v jiném divizním klubu,“ přiblížil Baláš. Další, kdo skončí je brankář Jan Vítek, který však pro zranění nechytal ani na jaře.

Otázky visí také nad mladými hráči Procházkou a Zbožínkem, kteří jsou kmenoví hráči druholigového 1. SK Prostějov, jenž založil béčko, které bude hrát místo Lipové krajský přebor.

„Budeme o nich intenzivně jednat a uvidíme, jak to dopadne. Také máme rozjednané nějaké příchody. Je to ale teď oťukávání, do čtrnácti dní snad budeme mít více jasno,“ říká Baláš, který nechtěl být konkrétní, nicméně by klub měl oslovit také útočníka Patrika Gábora, který už na jaře do divizního utkání naskočil, protože v zimě uspěl na zkoušce, jenže se potom musel vrátit do Hané Prostějov.