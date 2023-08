Fotbalisté Kostelce po postupu z krajského přeboru zvládli úvodní duel i v divizi. Se zkušeným Rýmařovem vyhráli jednoznačně 4:1. Mrzet mohlo jen počasí.

Kostelec na Hané - Rýmařov 4:1. | Foto: Tomáš Furik

„Od první minuty to byl zápas v kvalitním tempu. Pomohl tomu vydatný déšť, hřiště bylo díky němu rychlé,“ říkal trenér Kostelce Lubomír Keluc.

Jeho svěřenci se dostali do vedení po standardní situaci. Mohli dokonce vedení navýšit. „Jenže to se nepovedlo. Ale herně byl první poločas z naší strany vynikající. Plnili jsme taktické pokyny,“ hodnotil.

Nakonec se dočkali a střelou zpoza vápna se díky Škrabalovi přece jen do dvoubrankového vedení dostali.

Po změně stran však přišlo snížení po chybě zkušeného brankáře Vítka. „Chtěl odkopnout míč, který mu šel proti noze, ale sklouzl se a on jej minul. Soupeř tak dal gól do prázdné,“ přiblížil domácí kouč.

Jeho hráči se následně dostali do útlumu, ale přišla důležitá reakce. „Hosté převzali iniciativu, měli šanci na srovnání, ale přestřelili. Od nás bylo tak patnáct minut takových ustrašených, ale pak jsme po krásné kombinační akci dali třetí gól,“ popisoval Keluc.

Opět se trefil Škrabal. Čtvrtý zásah přidala letní posila Tomáš Los a bylo rozhodnuto.

„Zápas mohl nakonec skončit klidně 6:1. Za výsledek jsem rád, navíc kluci duel odmakali a musím je pochválit,“ byl spokojený trenér.

„Nevěděli jsme do čeho jdeme, Rýmařov omladil, ale pořád je to zkušené divizní mužstvo, zvládli jsme to nadstandardně a tímhle si postupně budujeme respekt u soupeřů, ale jedna výhra moc neznamená, musíme na to navazovat,“ dodal.

V dalším kole je čeká venkovní duel ve Vsetíně, poté přivítají HFK Olomouc, který v předkole MOL Cupu vyřadili po výsledku 4:1 a budou doufat, že už tentokrát na domácí duel vyjde také počasí.

„Zatím to vychází tak, že když hrajeme doma, tak je liják Není tady tribuna, lidé se moc schovat nemůžou, což je to škoda. Pokud budeme podávat takové výkony, tak je to určitě pozvánka, aby se lidé na nás přijeli podívat,“ uzavřel Lubomír Keluc.

FC Kostelec na Hané - SK Jiskra Rýmařov 4:1 (2:0)

Branky: 27. a 68. Škrabal, 10. Konečný, 73. Los - 47. Čikl.

Rozhodčí: Nejezchleb - Kolář, Burgr. ŽK: Brhel, Zbožínek - Kršek. Diváci: 310.

Kostelec: Vítek - Brhel, Zbožínek, Konečný, Lužný, Klimeš (82. De. Holub), Kořenovský (46. Hruban), Los( 73. Fajstl), Ondroušek, Škrabal (90. Zatloukal), Preisler (90. Da. Holub). Trenér: Lubomír Keluc.