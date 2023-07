Fotbalisté Kostelce po postupu z krajského přeboru slaví také v MOL Cupu. V předkole porazili HFK Olomouc 4:1. Ještě v pátek předtím se utkali v charitativním zápase s hokejovými Jestřáby Prostějov a pomohli vybrat 39 950 korun.

Charitativní zápas FC Kostelec na Hané - LHK Jestřábi Prostějov | Foto: Martin Nadymáček

Nováček divize E Kostelec na Hané prožil skvělý poločas proti HFK Olomouc. Do vedení šel už v sedmé minutě a zásluhou Škrabala. O postupu pak rozhodl v závěru úvodní půle, když přidal druhý gól ve 42. minutě Konečný a v poslední minutě dal na 3:0 Preisler.

„Holice vstoupila do utkání aktivněji a byla rychlejší. Ale potom se to srovnalo. Hrál se celkem svižný fotbal, nebylo to žádné plácání. První gól jsme dali po chybě gólmana, druhý ze standardky a při třetím jsme dobře sehráli brejk,“ popisoval trenér Kostelce Lubomír Keluc.

„Nevstoupili jsme do duelu špatně, ale rychlý gól s námi zamával a uzemnil nás. Měli jsme pak šanci na vyrovnání, ale Zeman samostatný únik neproměnil. Vytvořili jsme si také dost standardek, ale žádná se neujala. Po třetím gólu už to bylo složité,“ přidal se kouč HFK Petr Večeř.

Ve druhé půli sice sedm minut před koncem Holice snížila, ale třígólový náskok Kostelci vrátil Preisler.

„Věděli jsme, že když neinkasujeme brzy po přestávce, už vyhrajeme. Sice jsme dostali laciný gól po nedomluvě stopera s brankářem, ale Holice to pak otevřela a my jsme mohli přidat více branek. Vyhráli jsme zaslouženě, ale ani Holice nehrála špatně,“ říkal Keluc. Ten navíc musel nasadit až třetího brankáře, protože Jan Vítek a Marek Hradečný byli na dovolené.

„Tím, že Kostelec vedl, to byla voda na jeho mlýn. Hrál dobře z bloku a čekal na brejky. My jsme se tam nemohli dostat,“ všiml si Večeř.

Kostelec se tak může těšit na měření sil s nováčkem MSFL Bohunicemi. Duel se oproti původnímu plánu, kterým bylo nedělní odpoledne, odehraje v sobotu v 17 hodin. „Chtěli jsme vyjít vstříc fanouškům, aby viděli oba duely MOL Cupu hrané na Prostějovsku,“ uvedl klub na svých facebookových stránkách. V neděli totiž hrají doma Čechovice. Naopak HFK Olomouc řešil problém, protože neměl soupeře pro generálku. Nakonec sehnal Napajedla, zápas hrají doma v neděli od 10.15.

Souboj s hokejisty

Ještě v pátek před zápasem si svěřenci Lubomíra Keluce střihli charitativní zápas s Jestřáby Prostějov. Zvládli jej 11:6, důležitější ale byla vybraná částka pro dětské pacienty prostějovské nemocnice Agel – 39 950 korun.

„Šlo o to, aby se lidé bavili, což se, myslím, povedlo. Nečekal jsem takovou částku a všechny nás potěšila a mohli jsme přispět na dobrou věc,“ řekl marketingový manažer Jestřábů Michal Mareš. Z kádru Prostějova do duelu zasáhlo 17 hráčů.

„Pro nás byla akce strašně důležitá. Pomáhat nemocným lidem a dětem by se mělo častěji. Kluci se bavili. Musím pochválit naše hráče i hokejisty,“ usmíval se Keluc.

Kostelci to navíc ani nikterak nezkomplikovalo přípravu na nedělní zápas. „Nebyli jsme ochuzení o předzápasový trénink, posunuli jsme jej na čtvrtek, trénovali jsme každý den. Kluci toho měli docela dost, valili jsme fyzičku, a proto toho možná od sedmdesáté minuty měli někteří plné kecky. I když budeme hrát další kolo s třetiligovým mužstvem, tak musíme valit kondici, abychom byli připraveni na sezonu,“ uzavřel Keluc.

FC Kostelec na Hané - 1. HFK Olomouc 4:1 (3:0)

Branky: 45. a 86. Preisler, 7. Škrabal, 42. Konečný - 83. Novotný.

Rozhodčí: Doležal - Petrásek, Šteier. ŽK: Konečný, Zbožínek, Lužný - Svrčina, Pavelka. Diváci: 412.

Kostelec: Výmola - Konečný, Zbožínek, Kořenovský (83. Chytil), Lužný (73. Grulich), Preisler, Klimeš (73. Fajstl), Škrabal, Los, Brhel, Ondroušek (83. Pavlíček). Trenér: Lubomír Keluc.

HFK Olomouc: Kročil - Tylich, Skočovský (59. Novotný), Kadlec, Vejvoda, Grégr (59. Komani), Černík (69. Lang), Svrčina, Pavelka, Pícha (59. Kachlík), Zeman. Trenér: Petr Večeř.