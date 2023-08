Úvodní kolo fotbalisté Kostelce v divizi E zvládli, druhé už ne. Na půdě Vsetína padli 0:1 gólem z penalty.

Fotbalisté divizního Vsetína (modrobílé dresy) doma zdolali nováčka z Kostelce na haní 1:0. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Od první minuty bylo vidět, že jsou domácí v dobrém rozpoložení. Byli důraznější, my jsme ztráceli jednoduché míče. Vsetín měl hru pod kontrolou, ale nevytvořil si žádnou šanci. Hrál po vápno. My jsme měli asi jen jednu střelu a jeden roh,“ popisoval průběh zápasu trenér Kostelce na Hané Lubomír Keluc.

Nováček soutěže pak inkasoval ve 39. minutě z pokutového kopu, který proměnil Zbranek. „Útočník byl v souboji po centru dříve a obránce jej srazil. Zasloužená penalta,“ uznal Keluc.

Ten o poločase hned třikrát střídal a snažil se s nepříznivým stavem něco udělat. „Bylo to o něčem jiném, hra se vyrovnala, domácí přestali kombinovat. Bylo to o tom, kdo překopne střední pásmo a udrží míč nahoře. Žádné velké šance ale nepřicházely,“ přiblížil vývoj.

„Posledních deset minut už to nebyl fotbal, ale polehávání. Chápu, že by to dělalo každé mužstvo, ale já tomu nakloněný nejsem. Mrzí mě, že domácí trenér v tom své hráče podporoval. Vsetín vyhrál zaslouženě a myslím, že to neměl ani zapotřebí. Byla to taková menší kaňka,“ uzavřel Lubomír Keluc.

V dalším kole přivítá Kostelec na svém hřišti HFK Olomouc, který v předkole MOL Cupu dokázal na konci července porazit jednoznačně 4:1. Zápas se hraje v sobotu v 16.30.

FC Vsetín - FC Kostelec na Hané 1:0 (1:0)

Branka: 39. z pen. Zbranek.

Rozhodčí: Šimoník - Poláček, Tomanec. ŽK: Lužný, Da. Holub, Pavlíček. Diváci: 195.

Kostelec: Vítek - Brhel (46. Lužný), Zbožínek, Konečný, Fajstl (81. Da. Holub), Klimeš, Kořenovský (46. De. Holub), Los (46. Skalník), Ondroušek, Škrabal (89. Grulich), Preisler. Trenér: Lubomír Keluc.