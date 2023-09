Fotbalisté Kostelce neprožívají ideální vstup do premiérové sezony v divizi. Po úvodní výhře přišly čtyři porážky v řadě. Ta poslední byla navíc rozdílem třídy. V Holešově padli svěřenci Lubomíra Keluce jasně 1:5.

Divize E: Kostelec na Hané - HFK Olomouc (19.8.2023) | Foto: Deník/David Kubatík

Přitom start do zápasu měl celek z Prostějovska ideální, ale ve stoprocentní šanci se zaskvěl domácí gólman. Následně se hosté zlobili za neodpískaný pokutový kop v jejich prospěch.

„Mohli jsme do patnácté minuty utkání rozhodnout. Vletěli jsme na ně, nečekali, že je budeme takhle presovat. Penalta byla jasná, viděl to každý a potvrdil ji také delegát. Jenže rozhodčí nepískal,“ kroutil hlavou trenér Kostelce na Hané Lubomír Keluc.

A tak se dostali na koně domácí. Holešov využil chyb v defenzivě soupeře a ještě do poločasu si vytvořil dvoubrankové vedení.

„Nejprve špatně vystoupili oba stopeři na hráče, který navádí míč, druhý si zaběhl, náš hráč dostal jesle a soupeř z druhého doteku uklidil na 1:0. Nezajišťujeme se. Pak přijde standardka, odraz a necháme se opět naivně odtáhnout a samotný hráč hlavičkuje na zadní tyči,“ nechápal Keluc.

Ten o poločase sáhl ke dvěma střídáním, ale ani to příliš nepomohlo. „Uděláme další triviální chybu, kdy si Holešov nahraje kolem zdi a my nekomunikujeme,“ pokračoval trenér.

Dvacet minut před koncem přišlo zdramatizování utkání, kdy Denis Holub po individuální akci zahrával penaltu a snížil na 1:3. „Ta už asi ani nešla nepísknout. Potom jsme začali mít tlak,“ popisoval Keluc.

Jenže ten vydržel jen pět minut. „Pak přišel centr, náš obránce jej mohl jednoduše lehce odkopnout, ale snaží se jej ranou odpálit, mine míč, který se odrazí k soupeři a ten dal čtvrtý gól,“ přiblížil.

Poté ještě Kostelec inkasoval popáté z brejku v době, kdy hru otevřel. „Výprask přišel jen kvůli naší dětské naivitě, která je zarážející. Nezalezli jsme, hráli jsme dobře, ale co dostaneme za góly… Soupeř měl pět šancí a pět využil. Dostáváme gól ze všeho a musíme se z toho poučit. Průběh utkání určitě neodpovídá výsledku. Jenže nejsme schopni ubránit jednoduché věci, a tak zaslouženě prohrajeme,“ glosuje Keluc.

Ač předvedená hra nebyla špatná, Kostelec je se třemi body v divizi E předposlední a táhne šňůru čtyř porážej v řadě. „Není to nějaký útlum. Snažíme se, aby si to kluci nezabírali. Kdybychom měli v kádru dva, tři kluky, kteří hráli třetí ligu, byli bychom jinde. Zatím ale doplácíme na naši nezkušenost. Je to jednoduché, buď musíme být agresivnější, rychlejší a být všude dříve, nebo nasbírat zkušenost. Každý zápas jsme ale udělali zásadní chyby. Pokud je odstraníme, budeme bodovat,“ uzavřel Lubomír Keluc.

V dalším zápase čeká jeho tým Strání.

SFK Elko Holešov - FC Kostelec na Hané 5:1 (2:0)

Branky: 26. a 74. Gettler, 57. a 77. Kolář, 29. Třasoň – 69. z pen. De. Holub.

Rozhodčí: Holub - Nápravník, Poláček. ŽK: Zbožínek, Škrabal. Diváci: 250.

Kostelec: Vítek - Konečný, Zbožínek, Klimeš (46. Preisler), Kořenovský (82. Grulich), Los (60. Da. Holub), Ondroušek, Škrabal (60. De. Holub), Skalník (46. Pavlíček), Brhel, Fajstl. Trenér: Lubomír Keluc.