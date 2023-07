Fotbalisté Kostelce v MOL Cupu končí. V předkole prohráli na domácím hřišti s nováčkem MSFL Bohunicemi vysoko 0:8. Hotovo bylo během pár minut.

FC Kostelec na Hané | Foto: Martin Nadymáček

Hráči se ještě ani nerozkoukali a už Bohunice vedly 2:0. Ševčík jim zařídil náskok svými brankami v první a třetí minutě. Do poločasu ještě stihl zkompletovat hattrick a Kostelec rázem prohrával 0:5.

„Bylo vidět, že soupeř hraje v pohodě, do které se dostal rychlými brankami,“ začal hodnocení trenér Kostelce Lubomír Keluc.

Ve druhé půli přidal Ševčík svůj čtvrtý gól a hattrick zkompletoval také Burčík. Konečný výsledek zní 8:0 pro Bohunice.

„Utkání bylo nahoru, dolů. Mělo skončit třeba 10:4. Rozhodla kvalita soupeře, který byl po taktické, technické i rychlostní stránce úplně někde jinde. Nezachytávali jsme hráče, byli jsme pomalejší. Naopak Bohunice hrály úplně úžasně, dávaly si míče do nohy na padesát metrů. Hrály prostrkávačky do prostoru, měly extrémně rychlé útočníky a bylo vidět, že to mají nacvičené,“ popisoval Keluc.

„Bylo by jednodušší zalézt a bránit, ale my jsme si to chtěli rozdat. Rozdali jsme si to a dostali jsme osm gólů. Hráče ale nemám za co kárat. Soupeř byl také efektivní,“ dodal.

Na vítězství nad HFK Olomouc tak Kostelec nenavázal a nevybojoval si konfrontaci s nováčkem F:NL Kroměříží. „Hráli kluci, kteří nehráli první zápas MOL Cupu. Zjistili, kde jsou jejich možnosti a že do toho musí ještě více šlápnout v tréninku,“ uzavřel Keluc.

FC Kostelec na Hané - TJ Tatran Bohunice 0:8 (0:5)

Branky: 1., 3., 43. a 62. Ševčík, 16., 50. a 67. Burčík, 29. Šmerda.

Rozhodčí: Prokůpek - Slováček, Havrlant. Bez karet. Diváci: 320.

Kostelec: Výmola - Zbožínek, Kořenovský (80. Holoubek), L. Grulich, Lužný (46. Hruban), Preisler (80. Da. Holub), Klimeš, Ondroušek, Škrabal, Brhel (A. Grulich), Pavlíček (De. Holub). Trenér: Lubomír Keluc.