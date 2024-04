Fotbalisté Kostelce na Hané prohráli v divize E potřetí za sebou. O víkendu nestačili na lídra ze Strání. Na jeho hřišti prohráli 1:5, jejich trenér Lubomír Keluc však své svěřence chválil.

Divize E: Kostelec na Hané - Holešov (7.4.2024) | Foto: Deník/David Kubatík

Po minulém zápase byl kouč Kostelce Lubomír Keluc naštvaný a mluvil o změnách v sestavě. Nakonec udělal čtyři. Vstup do utkání ale neměli jeho svěřenci ideální a po půl hodině hry prohrávali už 0:3.

A branky padaly po chybách v obraně Kostelce. Nejprve hosté zvládli odvrátit roh, ale jeden ze stoperů se zapomněl na malém vápně a po zpětné přihrávce to bylo 1:0, poté přišel nákop za obranu, který přeletěl stopera a 2:0 a třetí branka byla obdobná.

„Nebylo tam žádné zajištění,“ všiml si Keluc. Ve 33. minutě snížil Závodný, když brankáři soupeře vypadl míč po rohu, a vykřesal naději. O pět minut později však Nomilner vrátil domácím tříbrankový náskok.

„Nehráli jsme na míči špatně, ale soupeř každou naši chybu chtěl trestat. Hrál rychle nahoru a snažil se jít do koncovky. Nekombinoval, ale přišel adresný nákop na Mikloviče. Měli to všechno naučené. K tomu chodí v co největším počtu do vápna, my tohle nemáme a v tom byl rozdíl. Rozhodují se tím zápasy. Stáli proti nám siloví kluci, pomalu to byli kulturisti,“ popisoval Keluc.

Hlavním strůjcem vítězství domácích byl právě Luboš Miklovič, který zkompletoval po změně stran hattrick, když upravil na konečných 5:1.

„Je bránitelný, nenapadá, čeká na svoji šanci a my jsme mu je nabídli. Dal dva góly zadarmo a třetí hlavou po standardce. Je to útočník, který chce dávat góly a je do vápna. Je kvalitní, ale kdybychom k němu měli jiný přístup, můžeme jej ubránit,“ byl si vědom Keluc, ač hostující střelec je nejlepším kanonýrem v soutěži a dal již 25 branek.

Ještě předtím mohli hosté zápas zdramatizovat, ale místo odkryté branky trefili hráče na malém vápně, který střelu zablokoval: „Kdybychom šanci proměnili, mohli domácí znervóznět, ale hráli strojově, pořád stejně a vyhráli zaslouženě.“

Kostelec tak u lídra soutěže prohrál 1:5, což byla třetí porážka v řadě. „Tentokrát nemám klukům co vytknout. Nekritizoval bych je. I přes chyby jim nemůžu nic upřít, mám jen pozitivní odezvu. Kdo tady byl, tak se musel bavit, protože se hrál fantastický a úžasný fotbal. Domácí byli efektivní, ale kluci hráli dobře, bojovali, makali a výsledek neodpovídá dění na hřišti. Přesto je zasloužený, Strání dalo pět branek a mohlo dát ještě tři,“ hodnotil Keluc.

„Každá naivní chyba se v divizi trestá a my jsme jim jednoznačný výsledek nabídli. Byla to škola, kluci se z toho můžou poučit. Teď nás čeká těžký zápas, který musíme zvládnout a můžeme si říct, že jsme relativně v pohodě,“ uzavřel Keluc.

Kluci hráli dobře, bojovali, makali a výsledek neodpovídá dění na hřišti, ale je zasloužený, protože Strání dalo pět branek, mohlo dát ještě tři. Je to škola, kluci se z toho můžou poučit. Čeká nás těžký zápas, který musíme zvládnout a můžeme si říct, že jsme relativně v pohodě.

FC Strání - FC Kostelec na Hané 5:1 (4:1)

Branky: 21., 28. a 74. Miklovič, 10. Hruboš, 38. Nomilner – 33. Závodný.

Rozhodčí: Prokůpek – Šimoník, Korch. ŽK: Skalník, Závodný. Diváci: 269.

Kostelec: Bárta - Konečný, Zbožínek, Fajstl (46. Grulich), Skalník, Škrabal (82. Brhel), Holub (65. Preisler), Závodný, Klimeš, Hruban. Trenér: Lubomír Keluc.